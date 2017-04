Réagissez

La campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain s’ouvre aujourd’hui avec quelques certitudes et beaucoup d’interrogations. Il paraît évident que le régime est en fin de cycle et que les chances de sa régénérescence sont en train d’être réduites à néant, le coup de grâce étant le tarissement de la rente pétrolière. Si les plus grands partis de l’opposition ont arrêté d’évoquer la vacance du pouvoir, c’est parce qu’ils se retrouvent en fait face à une vacance de régime.

Le parti emblématique du pouvoir renvoie depuis plusieurs mois l’image d’une fin de règne globale, luttant avec la dernière énergie contre la mort politique. En lançant la précampagne électorale sur le thème de la moralisation des procédures de candidature et en la concluant avec des scandales de marchandisation des listes électorales, l’on n’est pas devant un échec, mais un naufrage. Quant à l’Exécutif qui a un pied dans les élections et un autre dans une gestion aléatoire des affaires courantes, il s’inscrit désormais dans la contre-production. Il aggrave les déboires tout en annonçant des «recalibrages» auxquels personne ne croit, surtout pas les opérateurs évacués de la sphère économique officielle.

C’est, par ailleurs, avec beaucoup de désillusions que l’on se remémore le secteur de l’Education, ayant bénéficié d’un soutien inédit des courants politiques modernistes, mais qui est en train de rejoindre le giron de l’échec national. Le stage d’«imprégnation» promis pour les 41 000 futurs enseignants, entre fin juillet et début août, ne fait que rappeler le syndrome d’imprégnation dans l’industrie automobile.

Entre prédation et improvisation, le système politique en place ne peut plus assumer des lendemains où seules l’efficacité et l’innovation peuvent s’imposer dans un monde désormais fermé aux régimes autoritaires et rentiers. Une école sinistrée, en lambeaux, et un système économique dominé par les enseignes d’importateurs de produits finis ou en kits.

Sur ce bilan catastrophique, il ne reste plus aux autorités que d’aller présenter à l’étranger, comme à Londres au début du mois, «l’expérience algérienne de lutte contre le terrorisme». L’avenir n’est pas un maquis et les ratissages ne sont pas un projet. Il faut faire en sorte, cependant, que le projet de société n’émane pas des maquis défaits. La configuration des forces politiques en course pour les législatives n’emplit pas d’optimisme les observateurs. Si les partis de la mouvance démocratique subissent prioritairement les attaques provenant des «listes indépendantes», les organisations islamistes ont bénéficié, au contraire, du ralliement des responsables en rupture de ban, réussissant à reconstituer leurs nébuleuses respectives apparues à l’ouverture politique de 1989. Quand le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections est recruté dans une mouvance idéologiquement marquée, cela peut être assimilé à un signal insidieux pour une réorientation politique à rebours des luttes démocratiques de ces dernières décennies.