Une situation complexe

L’ONU a bien tenté d’identifier les parties engagées dans la guerre en Syrie, elle n’y parviendra pas. Elles sont à ce point nombreuses et leurs interventions souvent camouflées ou menées par le biais de forces qui leur sont fidèles ou tout simplement inféodées que l’effort deviendrait vain. C’est le cas de toutes les guerres par procuration ou par pays interposés.

Quel est dans un tel cas de figure l’engagement israélien ? Il en a été question depuis le début de ce conflit, et que l’on ne s’y trompe pas, l’humanitaire ou ce qui en tient lieu n’est jamais désintéressé parce qu’en fin de compte, un affaiblissement et même une destruction totale de la Syrie arrangerait Israël, mais à la seule condition que la situation ne lui échappe pas. Ce serait un front arabe en moins, ou encore, selon la formule qui sied le plus, il sera neutralisé pour longtemps. Avec également un pouvoir qu’Israël voudrait au moins accommodant, c'est-à-dire, dans le cas présent, qui ne revendiquera jamais la restitution du Golan occupé par Israël depuis la guerre de juin 1967. Pas la moindre partie ne s’est engagée sur cette question, et surtout pas celle dite de la normalisation avec Israël, celui-ci accentue donc le pourrissement d’une situation rendue complexe par le nombre d’intervenants, dont le seul point de convergence est le départ du pouvoir actuel en Syrie.

Ce qui semble remis en cause avec l’engagement militaire de la Russie, mais aussi le recul sur cette question de nombreux pays occidentaux appréhendant le chaos inévitable, selon eux, qui en découlerait, si le régime de Bachar Al Assad venait à être vaincu. La Syrie, se rend-on compte, n’est pas aussi éloignée des frontières européennes, et le vide s’il venait à se produire aura des répercussions bien au-delà des limites de ce pays. Les conséquences seront fâcheuses, mais autant dire dangereuses, la Syrie étant devenue, depuis quelques années, un immense camp d’entraînement pour des personnes de diverses nationalités. La Russie l’a bien dit au sujet de son intervention.

D’autres pays ont, quant à eux, au moins revu leurs exigences. Quant à Israël, il cherche obstinément à bloquer sinon endiguer le retour de l’armée syrienne, car c’est de cela dont il s’agira comme effet majeur de cette guerre. Une armée suréquipée et qui a remporté de multiples guerres, même si pour cela elle a bénéficié de puissants soutiens. Et le résultat est là, puisqu'Israël et la Syrie viennent de connaître leur plus sérieux accrochage depuis 2011, avec des raids sur le territoire syrien avec une riposte antiaérienne. L'armée syrienne a affirmé avoir abattu l'un des avions israéliens et en avoir atteint un deuxième, ce qui ne s’est jamais produit, sinon très rarement, et cela alors même que le conflit syrien n’aurait rien de conventionnel, laissant ainsi comprendre que l’effort engagé par l’armée de ce pays est global et concerne tous les aspects, et surtout donc tous les types de guerres. C’est ainsi que se teste le nouveau dispositif, ou plus simplement que se prépare l’après-guerre.