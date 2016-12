Réagissez

Déjà patente depuis bientôt deux ans, la crise financière et économique qui secoue l’Algérie ne fait pourtant que commencer. 2017, faut-il en effet redouter, sera l’année où les effets réels de l’érosion de la rente seront effectivement ressentis. Sans chercher à alimenter la sinistrose qui s’est déjà emparée de la majeure partie de la population, il faut en effet rappeler que des réformes socialement douloureuses vont être enclenchées dès le mois de janvier prochain.

Ne pouvant plus compter sur la rente que lui garantissait auparavant sa fiscalité pétrolière, l’Etat sera ainsi de plus en plus enclin à taxer les ménages et les entreprises pour continuer à sustenter son budget. Concomitamment, les coupes dans les dépenses publiques, notamment celles destinées à l’investissement, seront de plus en plus sévères, avant d’être propagées, sans doute dans un deuxième temps, au budget de l’action sociale de l’Etat et donc aux fameux dispositifs des subventions. Une telle politique, dont la véritable amorce n’est autre que le relèvement en janvier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), est tout bonnement le signal évident d’un retour «officiel» à l’ère de l’austérité. Une crise à revivre, en somme, en lieu et place d’une chance de prospérité gâchée faute d’avoir usé à bon escient de la rente, désormais asséchée, du pétrole.

Que l’on ne se trompe cependant pas sur la pertinence prétendue de ces nouveaux choix de politique économique… Car de vision ou de stratégie, il n’est point question. La rationalisation décrétée de la dépense publique autant que le rush prévu sur la fiscalité ordinaire s’apparentent en effet davantage à des réactions d’urgence pour surseoir à la banqueroute finale qu’à une quelconque démarche cohérente de redressement économique.

Celle-là même qui a tant fait défaut depuis la sortie hasardeuse de la crise des années 1990 et dont l’absence sempiternelle nous condamne aujourd’hui à y retourner. Plus d’une quinzaine d’années et quelques centaines de milliards de dollars plus tard, nulle réforme structurelle ou de modernisation n’a été menée à bien. Et rien de bien notable en la matière n’est promis pour les années à venir, si ce n’est cette «belle arlésienne», appelée pompeusement «nouveau modèle économique» et quelques menus dispositifs d'«amnistie fiscale» et d’emprunts obligataires dont on ne connaît même pas l’issue.

Ne s’offrent en définitive aux citoyens que la fatalité d’un retour à la crise et l’acceptation d’une cure d’austérité appelée à s’endurcir, en laminant leur pouvoir d’achat et l’investissement public qui permettait jusque-là croissance et emploi. Un sort somme toute, des plus indignes, que seul un changement de gouvernance politique pourrait un jour conjurer.