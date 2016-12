Réagissez

On le disait parti pour un nouveau mandat, d’autant plus que lui-même se disait certain de sa victoire à la présidentielle de jeudi dans son pays, mais le chef de l’Etat gambien a très rapidement accepté sa défaite. Parce qu’il s’agit d'un cas plutôt rare en Afrique, mais sans être un cas unique ou un fait inédit, un tel changement a été salué comme il se doit à travers le monde, avec deux éléments majeurs. Le premier est le «respect de la volonté du peuple», le second étant la perspective que cela peut ouvrir, soit très précisément «un nouveau départ». Ce qui vient de se passer en Gambie renseigne sur la volonté de changement en Afrique, sans cesse exprimée par les populations africaines qui refusent de se laisser enfermer dans une espèce de carcan ou de fatalisme. Nombreux sont ceux qui s’y sont opposés, parfois par la violence, et d’autres souvent parmi les élites africaines, ont préféré quitter leurs terres et leur continent pour tenter d’exister ailleurs, un autre espace qui se referme. Beaucoup y ont laissé leur vie. Partir, c’est mourir un peu, disait le poète, mais eux étaient persuadés du contraire.

On ne quitte pas son pays et les siens de gaieté de cœur, on y est contraint, et c’est pourquoi l’élection présidentielle gambienne doit être prise pour ce qu’elle doit être, un vent d’espoir que beaucoup voudraient qu’il balaie l’Afrique et emporte sur son passage tous les éléments du désespoir. C’est bien de cela qu’il est aujourd’hui question, et cet élément est fortement remarqué dans les différentes réactions et analyses. Si pendant longtemps les régimes autoritaires et dictatoriaux ne semblaient pas contestés et encore moins inquiétés, certaines puissances semblant même s’en accommoder, ils sont aujourd’hui considérés pour ce qu’ils sont, c'est-à-dire des obstacles à la stabilité jusque et y compris dans sa dimension internationale.

Des régions entières sont ainsi déstabilisées, les flux migratoires étant dans ce cas-là un élément de moindre impact. Ce sont les fractures et même les guerres auxquelles mène parfois le refus de céder le pouvoir en totale violation des textes fondamentaux de certains pays. La Gambie y a échappé et beaucoup considèrent comme historique la première passation de pouvoir démocratique dans ce pays. D’autres en Afrique sont dans l’attente d’une telle perspective pour envisager l’avenir autrement pour peu, il faut bien en convenir, que les Africains soient réellement maîtres de leur destin, c'est-à-dire sans la moindre ingérence extérieure. Depuis près de deux décennies, on dit de l’Afrique qu’elle est le continent de l’avenir disposant de fortes potentialités, et qu’il suffit de vraiment peu pour redonner confiance à ses populations. L’ONU s’y est attelée avec ses objectifs pour le millénaire, sauf que son action a ses limites, le changement devant venir de l’intérieur. Une question de confiance entre gouvernants et gouvernés que le libre choix permet de régler.