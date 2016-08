Un réel danger

Réagissez

Il était évident, depuis son début, que la guerre en Syrie n’avait absolument rien de conventionnel et, surtout, que ceux qui y étaient impliqués devenaient chaque jour plus nombreux. Et même beaucoup pour un pays où, a priori seulement, l’enjeu ne portait que sur l’exercice du pouvoir. Ce qui n’était pas le cas avec, d’abord, de plus en plus de groupes rebelles et extrémistes, l’ONU y comptant plusieurs centaines en peu de temps. Et quand la force seule ne suffit pas, c’est le recours à des possibilités consistant toutes à desserrer l’étau autour du régime syrien en impliquant d’autres forces. Et là, il faut bien en convenir, il a réussi avec une ruse de guerre consistant à confier en quelque sorte, du moins le croyait-on jusqu’à ces derniers jours, le contrôle d’une partie du territoire syrien aux Kurdes jusque-là marginalisés. Jusqu’à ce que lui-même y mette le holà et montre leurs limites aux Kurdes, pris entre deux feux avec l’implication de la Turquie.

Dangereux dérapage, ou plutôt inquiétante extension que personne n’envisageait, mais à laquelle il fallait s’attendre, les guerres ne finissant, ou rarement, tel qu’elles étaient envisagées. Une guerre de cette nature avec autant de parties impliquées allait déborder de ses frontières, cela devenait inévitable. Cela s’est vu avec les attentats en Europe, mais d'aucuns considèrent que le changement à venir pourrait se produire dans la région. Quelle en sera la nature ? Certains ne veulent pas l’envisager et cherchent à l’empêcher car, selon eux, le risque est grand pour l’ensemble de la région. Une terrible perspective qui n’épargnera aucune partie, le monde étant désormais ce qu’il est.

En ce sens, le chef de la diplomatie russe était clair vendredi, en mettant en garde contre toute tentative de partage de la Syrie, susceptible, selon lui, d’envenimer la situation dans l’ensemble de la région. Et comme il en est question depuis quelques jours avec l’intervention turque en territoire syrien, Sergueï Lavrov a déclaré à propos des Kurdes qu’ils ne devaient pas être utilisés pour le partage de la Syrie, car cela pourrait susciter «une réaction en chaîne dans la région». Telle est la lecture faite de l’intervention de certains pays, et ils seraient nombreux, celle de la Turquie étant la plus récente, puisque, assure-t-on, il s’agit plus de préserver une région que de sauver un régime. Comment prendra fin le conflit syrien ? En parler ainsi serait-il plus aisé que d’évoquer ses guerres ? C’est toutefois un moyen bien dérisoire pour dissimuler ou nier, ce qui serait encore plus grave, toute la complexité. La guerre a changé avec l’intervention de la Russie et le rapport de forces a basculé depuis près d’une année. Il n’est plus question de transition, le régime de Bachar Al Assad reprenant l’avantage du terrain. Le monde a peut-être compris que le pire est toujours possible.