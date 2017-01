Réagissez

Tous les chemins mènent à Genève, entendre par là le retour à la table des négociations telle qu’elle avait été abandonnée à deux reprises à vrai dire, en 2012, et deux années plus tard. C’est, en tout cas, la promesse des parties engagées dans la guerre en Syrie et qui se sont retrouvées hier à Astana, dans un format inédit, aussi bien dans le tour de table que ce qui tient lieu de feuille de route. Plutôt que de citer les différents groupes rebelles syriens, ce qui serait fastidieux, le chef de l’Etat syrien évoquant à ce sujet un chiffre proche de la centaine, il en est qui s’attarderont au contraire sur la présence remarquée de la Russie, de la Turquie et de l’Iran, même si d’autres puissances sont présentes.

Ce serait là l’expression d’un nouveau rapport de force qui s’est vérifié sur le terrain ces derniers mois, et qui a permis au président Bachar Al Assad de tenir un discours jamais entendu. Il proposait tout simplement aux groupes armés de déposer les armes. Une reddition et rien d’autre en échange d’une amnistie, et cela ne peut être que l’expression d’un rapport de forces. Sur le terrain militaire bien entendu avec des victoires de son armée, soutenue par celle de la Russie.

Sont-ce là donc les termes de la négociation, même s’il est question de réconciliation, relevée dans le récent propos de Bachar Al Assad ? Et s’il est question de retourner à Genève, le processus tel que développé lors de ces deux rounds menés sous l’égide de l’ONU évoquait, au contraire, un règlement incluant une période de transition que le chef de l’Etat syrien avait fini par admettre, dégelant le processus de négociations que l’opposition finira par bloquer du fait de son exigence du départ de Bachar Al Assad.

La réalité du terrain en a voulu autrement, même si ces derniers temps il a été beaucoup question de l’avenir du président syrien, avec des clarifications utiles en ces temps de forte polémique. Des mises au point utiles, et même plus, un travail de démarcation. Il en est qui ont cru devoir le faire, pour parler des rapports de leurs pays respectifs avec la Syrie. D’autant plus que les récents propos du secrétaire général de l’ONU, réellement alarmants sur le conflit syrien quant aux dimensions qu’il a prises, ont conforté bien des positions.

Autant de paramètres nouveaux que la nouvelle phase de négociation ne devrait pas ignorer. Elle en est très certainement marquée, et tout devrait aller vite, le timing étant déjà envisagé avec au moins deux jours de négociations à Astana devant consolider le cessez-le-feu en vigueur depuis le mois dernier, et un retour à Genève dès le 8 février prochain afin d’élaborer un projet de règlement, ou encore une solution politique «globale», comme en parle le pouvoir syrien. Un temps donc pour les militaires, et un autre pour les dirigeants politiques. C’est cela encore le nouveau format des négociations. Le principe, quant à lui, a été accepté par toutes les parties, et c’est là un pas important.