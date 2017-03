Réagissez

Pour faire cesser les rumeurs sur une nette aggravation de l’état de santé du président de la République, les autorités ont organisé une rencontre avec Abdelkader Messahel sur l’actualité sécuritaire régionale, c’est bien mieux qu’un entretien avec un émissaire ou un visiteur étranger qui comporte toujours le risque d’une exploitation politique ou médiatique.

Sont toujours présents à l’esprit l’incident ravageur avec l’ex-ministre français Valls ainsi que les images «travaillées» par des télés françaises. On fait toujours du surplace et on se

demande jusqu’à quand durera ce triste feuilleton rumeurs- contre-rumeurs qui empoisonne le climat politique depuis de nombreuses années : il lasse la population, gêne le travail gouvernemental, déstabilise le personnel politique et fournit de la matière aux observateurs et médias étrangers en quête de sensationnalisme. Surfant sur une communication officielle algérienne inexistante ou a minima, ces derniers souvent ne se gênent point d’aller vers le fantaisiste, voire le ridicule.

Une rumeur de la semaine dernière d’un média en ligne s’était même aventurée à donner «le poids» du Président décrit comme comateux. De cette situation, le premier à en souffrir est assurément Bouteflika, lui-même, à qui on a ôté le droit à une convalescence dans le calme et dans la dignité, dans la «sotra», dit-on dans la culture algérienne, un droit en principe garanti à tout grand malade. Mettre fin à cette spirale inquiétante, c’est d’abord aller vers une communication complète et dans l’immédiateté sur l’état de santé du Président et cela tant qu'il dispose toujours des facultés intellectuelles pour gouverner le pays.

Un bulletin médical complet et régulier serait le bienvenu et contenterait tout le monde. Mais si Bouteflika n’a plus ses capacités de discernement, c’est-à-dire dans l’impossibilité de gouverner, alors la donne est tout autre. L’obligation constitutionnelle et morale de son entourage immédiat et des autorités en général est d’informer sur-le-champ la population de tout changement de son état de santé, car c’est elle qui l’a élu président de la République et lui a donné mandat de veiller minute par minute aux intérêts de la nation, dans les limites du mandat présidentiel. Aucun individu, groupe ou clan n’a le droit de cacher la vérité, encore moins de s’engager dans une sorte de prise d’otage pour des intérêts spécifiques. Les Algériens sont lourdement inquiets aujourd’hui et il y a de quoi.

Pour contrer la dégradation de l’économie du pays, ils ne voient aucune solution émerger. Ils devinent que cela est d’abord dû aux graves manquements dans la gouvernance générale du pays du fait de l’effacement du chef de l’Etat, aggravé sensiblement par le fait qu’au fil des années Bouteflika est devenu le seul maître de la décision politique et le détenteur unique de l’ensemble des pouvoirs. Il y a donc un vide effrayant face aux lancinantes difficultés que rencontre le pays, notamment après la chute des prix du pétrole qui a plongé l’Algérie dans le désastre, dans un grave contexte sécuritaire régional. L’inquiétude est d’autant plus grande que Bouteflika n’a pas créé les conditions d’un passage de témoin, d’une manière pacifique et loyale.

L’alternance politique n’a pas été rendue possible du fait que l’opposition authentique a été bridée et les libertés malmenées. Une éventuelle aggravation de l’état de santé du Président, non maîtrisée ou instrumentalisée, est susceptible d’ouvrir la voie à des appétits politiques féroces et à l’apparition de toutes sortes de violences et de provocations. Un avant-goût a été donné par la guerre aux postes de députés, notamment au sein du FLN, allié du pouvoir : l’argent, les influences tribales et régionalistes, les règlements de comptes ont pris le pas sur la compétence et le patriotisme. Aujourd’hui, dans le pays, toutes sortes de maffias de la politique, de l’économie et du banditisme sont à l'affût du moindre effondrement de l’autorité politique et étatique pour passer à l’action ou pour renforcer leurs intérêts.