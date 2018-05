Trahi par les siens !

Réagissez

Le large consensus que les partis de la majorité présidentielle et de l’opposition peinent à trouver, comme en témoignent les diverses initiatives politiques avortées tentées ici et là, s’est miraculeusement produit dans l’enceinte de l’Assemblée populaire nationale (Apn) à travers le blocage unanime de la classe politique du projet de loi portant règlement intérieur de l’institution parlementaire, renvoyé sine die.

Une première dans les annales du Parlement algérien. Les députés de l’opposition de tous bords sont dans leur rôle en se mobilisant pour arracher des espaces de liberté à l’action parlementaire face au pouvoir discrétionnaire du bureau de l’Apn.

Mais en revanche, la réaction somme toute inattendue du Fln, du Rnd et des autres partis se revendiquant du soutien au programme du Président, qui ont brocardé le projet de loi du gouvernement qu’ils sont censés endosser, sans état d’âme, en tant que formations de la majorité parlementaire et présidentielle est un acte politique majeur, même si leurs doléances s’arrêtent à des questions bassement matérielles de subsides et de primes à l’absentéisme.

Touche pas à mon salaire : c’est la seule ligne rouge que les députés de la majorité s’imposent dans leur mandat de parlementaire. Habituellement, aucune voix de la majorité ne manque à l’appel pour valider les projets de loi du gouvernement.

On a vu comment des députés, qui ont pris des libertés avec la vision monolithique de leur parti en émettant un avis, une critique, même du bout des lèvres, contre la gestion de leur parti ou des affaires publiques, ont payé sans ménagement de leur poste et carrière, comme l’attestent les déconvenues qu’a connues l’ancien sénateur Fln Benzaim.

L’alliance contractée par la majorité parlementaire avec le pouvoir et que l’on disait solide et de conviction vient d’être fortement secouée par le hiatus de ce week-end présenté par les députés, qui sont montés au créneau lors du débat parlementaire comme un sursaut d’orgueil et une mobilisation pour la dignité de l’élu.

Si l'on est édifié sur les raisons profondes qui ont motivé la colère des députés de la majorité, qui engagent de manière assumée ou non leurs partis politiques dont le silence face à leur «dissidence» du jour vaut consentement, en revanche, le profil bas adopté par le gouvernement, qui a accepté sans coup férir de revoir sa copie, suscite bien des interrogations.

Le gouvernement d'Ahmed Ouyahia qui vient d’être trahi par les siens, y compris par les députés de son propre parti qui l’ont désavoué, aurait pu désamorcer la crise née de ce projet de loi non désirée lors de son examen par le gouvernement.

Ou bien, si l’Exécutif a manqué de discernement au moment de l’élaboration du texte de loi, en rattrapant la «bourde» au niveau de l’APN en invitant les groupes parlementaires de la majorité à la discipline partisane et à leur devoir de responsabilité envers l’Executif et le président Bouteflika dont le soutien est chanté à tous les temps et tous les modes.

Qu’est-ce qui n’a donc pas fonctionné pour le gouvernement pour qu’il soit recalé et défié par ses propres ouailles ? Ahmed Ouyahia, qui est depuis quelque temps la cible de tirs croisés non seulement «ennemis» mais aussi «amis» provenant des cercles du pouvoir auquel il appartient, se serait bien passé de ce bras de fer avec le Parlement.

Spécialiste des ponctions sur salaire, il vient de faire à ses dépens l’amère expérience qu’on ne touche pas aussi impunément aux rentes de situations adossées au pouvoir.