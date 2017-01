Tiraillements au FLN

Réagissez

Le Fln peine à recoller les morceaux et à retrouver sa cohésion après l’intronisation du docteur Djamel Ould Abbès et la disgrâce de l’ancien secrétaire général du parti, Amar Saadani. L’arrivée aux commandes du parti du sénateur du tiers présidentiel, présenté comme un proche de la famille présidentielle, avait suscité à la fois espoirs et appréhensions au sein des différents groupes – il serait présomptueux de parler de courants politiques – qui se disputent les postes et les rênes du parti. Après une période de grâce qui s’explique fondamentalement par la proximité du nouveau patron du Fln avec le président Bouteflika, les canons de la fronde tonnent de nouveau. La validation du 10e congrès du Fln par le ministère de l’Intérieur confirmée par le Conseil d’Etat et la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire général du parti aux doléances des chefs de file des contestataires emmenés par Belayat, Belkhadem, Goudjil, Abada ont rallumé le brasier qui consume le parti. Les enjeux des prochaines échéances électorales ont exacerbé les tensions au sein du parti, hypothéquant l’espoir ténu de la réconciliation sous les auspices de laquelle le nouveau secrétaire général du Fln a placé son mandat.

Ce dernier – qui tire sa force du parapluie présidentiel dont il use et abuse à satiété en rappelant inlassablement la fidélité du parti à Bouteflika et son programme pour tétaniser ses adversaires – mesure de plus en plus la complexité de la tâche à laquelle il doit faire face. Même si les contestataires évitent prudemment, pour ne pas courir le risque de se brûler les ailes, d’interpeller le premier responsable du parti, en l’occurrence le président Bouteflika en sa qualité de président d’honneur du Fln, pour assainir la crise que traverse le parti, ils savent pertinemment, pour avoir exercé des responsabilités au sein du parti, les limites de leur contestation et les lignes rouges à ne pas franchir. Le bannissement politique infligé par le président Bouteflika à l’ancien secrétaire général du parti, Abdelaziz Belkhadem, déchu sans autre forme de procès de toutes les responsabilités gouvernementales et militantes au sein du Fln après avoir fréquenté assidûment les allées du pouvoir, a certainement donné à réfléchir aux autres cadres contestataires pour modérer leurs critiques et les diriger contre des cibles-leurres, sans impact, juste pour continuer à exister politiquement.

Dans ce duel pour le moment à fleurets mouchetés opposant Djamel Ould Abbès aux contestataires, le secrétaire général du Fln a le beau rôle, tant qu’il continuera à bénéficier du soutien du pouvoir, pour incarner la «légitimité» et la victoire déjà proclamée pour les prochaines élections législatives contre les velléités de dissidence prêtées à ses adversaires. La menace de ces derniers de recourir à des listes indépendantes, comme le fait Abderrahmane Belayat, si leur appel à être associés à la confection des listes électorales et à réformer le parti n’est pas entendu, ne changera rien au rapport de force au sein du parti. Si le pas est franchi avec au bout un résultat susceptible de fragiliser la stratégie politique et électorale de la formation-mère et de ses sponsors du pouvoir au service duquel elle est, ce sera alors une véritable révolution contre la dictature des appareils politiques et de leur instrumentalisation. Une telle perspective relève de la politique-fiction.