Réagissez

La nouvelle Administration américaine s’est exprimée jeudi au sujet des récentes décisions israéliennes de lancer la construction de milliers de logements dans les colonies implantées dans les Territoires palestiniens. Cela pourrait «ne pas aider» à résoudre le conflit palestinien, a ainsi déclaré le porte-parole de la présidence américaine. Mais il n’a pas dit que cela, car il a ajouté des éléments relativisant cette déclaration, ou encore donnent d’ores et déjà un éclairage supplémentaire sur ce que sera la politique proche-orientale de la nouvelle Administration des Etats-Unis. Il s’agit bien là d’une réaction à une décision et non pas à une politique fermement dénoncée à travers le monde et par les institutions internationales, comme l’ONU, dont la plus récente déclaration en ce sens remonte au mois de décembre dernier.

Ce responsable a ainsi déclaré : «Si nous ne pensons pas que l'existence de colonies est un obstacle à la paix, la construction de nouvelles colonies ou l'expansion de celles existantes au-delà de leurs frontières actuelles pourraient ne pas aider à atteindre cet objectif.» C’est là, au moins, la deuxième déclaration sur un dossier d’une extrême sensibilité et qui ne risque pas, en tout cas sûrement plus maintenant, de quitter le devant de l’actualité, malgré les tentatives israéliennes de vouloir imposer le black-out, sinon de faire diversion en inventant de nouvelles menaces. Une première fois, se rappelle-t-on, ce fut la promesse du nouveau président américain de transférer l’ambassade des Etats-Unis à El Qods. Contre l’avis de la communauté internationale et ses résolutions sur cette question particulièrement sensible.

Le Haut-Commissaire de l'ONU en a rappelé les termes en déclarant illégale la politique israélienne de colonisation. Ce qui relève de l’évidence, y compris pour de nombreux Israéliens qui soulignent que la plupart des Occidentaux prennent très au sérieux la stagnation destructrice du processus de paix au Moyen-Orient. Tout a été dit sur le désespoir des Palestiniens privés de leurs droits les plus élémentaires. Et depuis peu d’années, se rend-on compte, cette question, qui relève du droit, a un impact bien plus grand. Il s’étend bien au-delà de ce qui est considéré comme des limites géographiques. Beaucoup en subiraient les effets, malgré leur position en faveur du droit des Palestiniens.

C’est pourquoi les Palestiniens ont décidé de recourir à l’ONU et à ses résolutions, et par conséquent de mettre fin au mythe de la négociation, une incroyable supercherie. En plein processus d’Oslo, le nombre de colons israéliens est passé de 100 000 à plus de 400 000. Depuis 1995, la Cisjordanie est mitée, dépecée, divisée en trois zones. «Il ne reste aux Palestiniens que 250 îlots de terre séparés, encerclés par des colonies, des zones de contrôle militaire, des quartiers de prison et un mur de 800 km de long, deux fois plus haut que le mur de Berlin». Voilà donc la réalité palestinienne, et elle peut devenir incontrôlable.