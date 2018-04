Sous de mauvais auspices…

Réagissez

Les pronostics que la Banque mondiale et le FMI ont émis la semaine passée sur l’économie algérienne donnent incontestablement froid dans le dos. Sombres mais néanmoins crédibles, ces prévisions, quelque peu tempérées par la suite pour en atténuer le catastrophisme, viennent surtout nous rappeler l’urgence impérieuse d’un changement de gouvernance politique, sans quoi le pays aura peu d’espoir d’échapper aux affres d’un scénario à «la vénézuélienne».

Car, au-delà des chiffres et de ce que l’on peut leur faire dire ou non, l’analyse que portent désormais les institutions de Bretton Woods, sur le proche devenir de l’économie nationale, semble à ce point implacable, que seule une rapide et miraculeuse diversification de cette dernière pourrait venir contredire. A moins bien sûr de miser sur la perspective encore plus improbable d’une remontée spectaculaire et durable des cours mondiaux du pétrole.

A défaut de l’une ou l’autre de ces deux hypothèses, à l’évidence fantaisistes, le quinquennat prochain, comme l’anticipent très raisonnablement la Banque mondiale et le FMI, sera très vraisemblablement porteur de récession, d’inflation, d’austérité et d’aggravation du chômage et de la pauvreté. En effet, la trajectoire économique et budgétaire annoncée et envisagée officiellement par les pouvoirs publics pour les toutes prochaines années ne peut que corroborer les scénarii d’une aggravation irréversible de la crise au double plan économique et social. Si l’économie, tout comme la prévision d’ailleurs, reste incontestablement loin d’être une science exacte, elle n’offre pas moins la possibilité d’anticiper presque infailliblement les effets probables de toute option de réforme ou d’ajustement prise au départ. C’est ainsi que, quoi que puisse conjecturer le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, le financement non conventionnel et la création de monnaie sans contrepartie de valeur réelle ne peuvent que conduire à un phénomène d’inflation galopante, voire d’hyperinflation.

De la même façon, le retour au rééquilibrage des finances publiques, prévu dès l’année prochaine, induira systématiquement un repli de la croissance à des niveaux «anémiques» et, par conséquent, un recul de l’emploi et une aggravation du taux de chômage, dès lors que tout ou presque reste avant tout condition du rythme de la dépense publique. Au plan social, faut-il également s’attendre, le projet mis en marche de remise à plat du système public des subventions aggravera probablement les poches de pauvreté et de précarité, même si une politique de soutien social ciblé s’avère effectivement nécessaire.

Quoi qu’il en soit, une fois passé l’exercice en cours – qui prend d’ailleurs de plus en plus l’allure d’une simple trêve préélectorale –, la situation socioéconomique du pays risque fort de virer sérieusement au rouge, la rigueur et l’austérité plombant la croissance et l’emploi, tandis que l’inflation ne manquera pas d’aggraver la précarité et les inégalités. Si les réformes structurelles – avec leur indissociable coût social – sont aujourd’hui indéniablement incontournables, il faudrait, cependant, qu’elles puissent être portées par des dirigeants autrement plus à même de gagner l’adhésion de la population.