Silence coupable

L’Algérie est-elle en train de devenir un Etat mafieux où la loi du plus fort s’impose ? Les maîtres de ce pays ont érigé la corruption en mode de gouvernance. De ce fait, on a vu des fortunes s’ériger en un temps record et des individus, qui n’étaient que l’ombre d’eux-mêmes, devenir du jour au lendemain des décideurs qui font la pluie et le beau temps.

Pour cela, il faut qu’ils aient des protecteurs et des complices en «haut lieu». N’a-t-on pas vu un ancien taulard, trafiquant de drogue, propulsé jusqu’à être président du doyen des clubs de football algériens ? Et malheur à ceux qui déplaisent au pouvoir et qui manifestent un quelconque rejet à son égard. La société Cevital entre dans cette dernière catégorie.

Voilà une société qui investit massivement en Algérie, qui est le second contributeur du fisc après Sonatrach, qui a créé des dizaines de milliers d’emplois et qui se trouve de façon inexplicable dans le collimateur du pouvoir. Alors qu’elle s’apprête à nouveau à investir pour donner du travail à des milliers d’Algériens, les maîtres du moment en ont décidé autrement.

Il y a de cela plus d’une année, Cevital a ramené une usine de trituration de graines oléagineuses qu’elle devait installer dans la ville de Béjaïa.

Coup de théâtre : le directeur du port de cette ville, un certain Djelloul Achour, interdit le débarquement des machines. Pour expliquer sa décision, il se livre à des justifications aussi fallacieuses les unes que les autres et qui ne résistent pas au fait. Il s’est érigé en responsable foncier, en exégète du droit et de la législation ; selon sa dernière sortie, le site sur lequel doit être édifiée l’usine est un endroit qui n’appartient pas à la société.

Or, le terrain se trouve en dehors de l’enceinte portuaire. Ce qui veut dire qu’il se mêle de choses qui ne relèvent pas de son autorité. Plus grave encore pour lui, Cevital a produit des documents officiels qui prouvent qu’elle est bel et bien propriétaire du terrain.

Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est qu'on laisse Djelloul Achour s’empêtrer tout seul dans ses contradictions, aucune autorité n’est venue à son secours.

Le wali de Béjaïa aurait bien pu donner une explication, mais il n’a pas voulu se mouiller.

Le ministère des Transports aurait dû lui aussi intervenir pour au moins défendre Djelloul Achour. Il a préféré laisser le pourrissement s’installer et se laver les mains de cette histoire qui, apparemment, le dépasse.

Même l’UGTA, qui a son mot à dire quand il s’agit de création d’emplois, observe elle aussi un silence gêné.

La société civile, les citoyens de Béjaïa, les travailleurs de Cevital se sont mobilisés, ont manifesté dans les rues, ont interpellé les autorités et ont même écrit au président de la République, mais rien n’y fit.

Pourquoi un tel acharnement et un tel déni de justice qui se font au détriment de l’économie nationale ? Issad Rebrab, qui aurait dû être décoré pour son patriotisme et parce que c’est un grand créateur de richesses, est devenu une cible à abattre pour le régime.

Veut-on lui faire payer son «audace» pour s’être opposé, en 2004, à une déclaration du FCE apportant son soutien à Bouteflika pour un second mandat. On raconte que ce dernier est un grand rancunier et qu’il ne pardonne jamais à ceux qui se sont opposés à lui.

On raconte également qu’un concurrent de Cevital serait derrière la cabale contre Rebrab. Le concurrent en question n’a jamais répondu à ses accusateurs. On sait que Cevital a un autre concurrent, la société qui produit l’huile Afia. Elle appartient à des Saoudiens qui, eux, ne sont pas vus d’un mauvais œil au palais. On attendant, c’est Achour Djelloul qui supporte l’outrage avec un rare masochisme.