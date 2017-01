Servitudes ministérielles

Réagissez

Exprimée dans la rue et sur les réseaux sociaux, une réelle émotion a suivi l’annonce du décès de Bakhti Belaïb. Toutes catégories sociales confondues, les algériens ont essentiellement retenu du regretté ministre du Commerce, outre sa simplicité, son grand courage dans l’exercice de sa fonction : il n’a pas hésité à dénoncer les méfaits des grands barons du commerce national et international, osant pointer du doigt leurs complicités au sein des administrations de l’Etat.

Ce n’est pas de coutume, les ministres se gardent généralement de soulever des vagues pour se complaire dans le travail de routine et la langue de bois, par manque de conviction ou par peur de represailles. C’est connu, les têtes finissent toujours par tomber dès lors qu’au plus haut niveau de l’Exécutif il a été estimé qu’une «ligne rouge» a été franchie. Lorsque leur chemin ne s’est pas arrêté dans une prison ou en terre d’exil, nombre de ministres, davantage de hauts responsables d’administrations et d’entreprises publiques ont été limogés, alors même qu’ils bénéficiaient d’une bonne réputation au sein de la population.

Celle-ci, par bon sens et pragmatisme, sait apprécier les actes des uns et des autres. Elle ne se gêne plus de le dire haut et fort lorsqu'il s’agit de dénoncer le mauvais commis de l’Etat ou d’exiger le maintien à son poste du fonctionnaire qui a fait ses preuves. La liste est bien longue de ministres, directeurs, walis et autres cadres de grande valeur auxquels aucune chance n’a été laissée de poursuivre leur mission, réduite souvent à quelques mois, au motif «d’être sortis des rangs» ou d’avoir été indisciplinés.

A l’inverse, ils sont légion à être maintenus chaudement dans leur fauteuil, des années durant, quelquefois des décennies entières, sans que leur bilan plaide pour cette longevité. C’est le système qui fonctionne ainsi, il a fait sienne la tirade d’un président d’un pays occidental : «Un ministre ça obéit et ça ferme sa gueule.»

La plupart des commis de l’Etat s’y plient sans état d’âme, mais certains tentent toutefois de limiter les dégâts en se faisant discrets, notamment dans leurs déclarations publiques. Quelques-uns trouvent une solution honorable, à l’image de Bakhti Belaïb ou de Nouria Benghabrit en s’impliquant pleinement et avec force dans leur travail.

C’est en quelque sorte leur meilleur bouclier. D’autres, enfin, par carriérisme prononcé, developpent un zèle particulier qui consiste, en toutes occasions, à jeter des fleurs au régime politique qu’ils servent, à lui trouver, en cas d’échec, toutes sortes de circonstances atténuantes et à «glorifier» sans cesse le président de la République en le citant à chaque manifestation publique. Ces «servitudes» ministerielles ont pris de l’ampleur ces dernières années pour faire croire au commun des mortels que le chef de l’Etat est toujours actif et vigilant, qu’il est derrière chaque décision politique et qu’il ne faut surtout pas l’oublier, lui et son système, lors des rendez-vous électoraux (législatifs, communaux, présidentielle) qui pointent à l’horizon. En somme, tout l’Etat doit s’investir totalement pour la pérennité du régime, c’est son devoir, voire sa raison d’être. C’est l’Algerie de 2017.