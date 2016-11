Sauver le pays d'abord

Réagissez

Inexorablement, l’Algérie est en train de basculer d’un monde à un autre, d’un pays porté à bout de bras par la rente pétrolière et l’Etat-providence à un autre qui sera inévitablement dominé par le laisser-aller économique, la loi du plus fort et leur corollaire, la précarité sociale. Au lieu de s’adapter à cette nouvelle donne en s’ouvrant vers les autres, le régime politique se cramponne à ses vieux réflexes avec pour seul but : se pérenniser. Vis-à-vis des trois acteurs fondamentaux que sont la société civile, l’opposition politique et la presse indépendante, il est resté figé avec des pointes d’agressivité. Il ne cesse de réprimer les manifestations de rue, de rejeter systématiquement les partis et les personnalités contestataires et d’affaiblir la presse indépendante. Par cela, il scie la branche sur laquelle il est assis, car lorsqu'il lui faudra «gérer», dès 2017, la grave crise qui va s’installer dans le pays, touché de plein fouet par l’austérité, il ne trouvera que ces contre-pouvoirs pour préserver le pays de graves dérives : ceux-ci ont avec eux la crédibilité nécessaire et suffisante pour convaincre la population du «bien-fondé» de l’austérité et des dangers pour le pays que représente toute tentation du recours à la violence et aux émeutes.

Car il ne faut pas se voiler la face, la cherté de la vie, les pénuries, la dégradation des conditions de vie, l’amplification du chômage, les licenciements et les compressions de personnel vont inévitablement faire réagir la population. Et le pouvoir vient de démontrer une nouvelle fois, en réprimant la manifestation de l’intersyndicale sur la réforme de la retraite, qu’il est réfractaire au dialogue et qu il ne privilégie que la répression. A contre-courant de ce qui se fait généralement dans les pays avancés qui ont su gérer de manière démocratique les manifestations à caractère politique et social, ne mobilisant contre elles les forces de l’ordre que s’il y a risque de débordement par des casseurs. Respectueux du droit constitutionnel de leurs citoyens à porter dans la rue leurs revendications et leur colère, ces Etats modernes ont compris, en même temps, que si la manifestation est une soupape de sécurité, elle pouvait devenir une forme de communication pouvant conduire à un dialogue positif.

Chez nous, les autorités ont diabolisé le recours à la rue sous le prétexte fallacieux de préservation de l’ordre public. Toutes les corporations qui ont manifesté, à un moment ou à un autre, ces dernières années, ont été réprimées : avocats, députés, militants de partis politiques, gardes communaux, lycéens, villageois, etc. Quant à l’opposition politique, bien qu’elle ait gagné en maturité et en organisation et qu’elle ait maintes fois tendu des perches au pouvoir, elle n’a rencontré que mépris et humiliation. Idem pour les médias indépendants vis-à-vis desquels persiste la volonté d’en faire des alliés inconditionnels du pouvoir, les réfractaires étant soumis au chantage économique et parfois au harcèlement judiciaire. Les syndicats autonomes, les associations libres, les partis de l’opposition et les médias indépendants ont la légitimité et la capacité d’être écoutés, de servir d’interface, d’expliquer, de sensibiliser, ce que ne peuvent pas faire les institutions de l’Etat et les partis qui gravitent autour du pouvoir, car frappés de discrédit. Pour les autorités, la politique de la main tendue doit être le nouveau credo. Elle est nécessaire dans l’immédiat pour préserver l’Algérie de la violence et du chaos.

C’est le smig de la survie. Mais pour qu’elle soit généreuse et qu’elle développe la nation, cette politique doit ouvrir la voie, dans la sérenité, à l’alternance au pouvoir et au changement démocratique.