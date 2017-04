Sadi, la presse et l’histoire

Réagissez

On ne sait pourquoi Saïd Sadi ressort une histoire vieille de 27 années ayant trait à l’argent public ayant servi au démarrage de la presse indépendante affirmant qu’il a développé en son sein de la «perversion», une sorte de «tare originelle» que les journalistes traînent jusqu’à aujourd’hui.

Il ressort une vieille ficelle utilisée par les détracteurs des médias libres, d’une manière sentencieuse, sans argumentaire aucun, oubliant de révéler ce que Mouloud Hamrouche a dû certainement lui affirmer à l’époque : cet argent ne représentait que les indemnités de licenciement auxquelles avaient droit les journalistes ayant décidé à l’époque de quitter les médias publics pour tenter «l’aventure intellectuelle» de la presse indépendante naissante.

La somme était dérisoire pour tous, à titre d’exemple 6 millions de dinars pour les 20 journalistes d’El Watan dont la contrepartie, ce que Saïd Sadi ne dit pas, était formidable : la naissance d’une presse libre qui, avec le multipartisme, donnait un sens au basculement de l’Algérie du règne du parti et de la pensée uniques à une Algérie plurielle et démocratique.

Ces indemnités ont permis d’honorer, durant quelques mois, les factures d’impression et les salaires de la rédaction (dérisoires), le temps que les ventes des journaux et la publicité viennent prendre la relève. Les journaux se vendaient très bien au début des années 1990, en raison de la forte actualité induite par les bouleversements politiques et sécuritaires.

C’est donc grâce à leur dû légal et à leur travail acharné et militant que les journaux indépendants ont pu démarrer et s’imposer sur la scène politico-médiatique, alors même qu'ils étaient soumis à une offensive intégriste qui a décimé leurs rangs et à un harcèlement politico-judiciaire des autorités, lesquelles n’ont pas hésité à embastiller des journalistes et à passer au pilon ou suspendre des semaines, souvent des mois entiers, des éditions entières. Saïd Sadi qui a vécu intensément cette période le sait.

Mieux encore, il avait, avec le RCD et les autres formations démocratiques, tissé des liens de combat avec les médias indépendants et cette fraternité de résistance s’est prolongée durant les années 2000 jusqu’à ce que… Il y eut un moment où Saïd Sadi, qui avait intégré le RCD dans le gouvernement Bouteflika, avait reproché aux médias – Lettre à mes amis de la presse – leurs critiques du régime. On peut penser que la parenthèse a été vite fermée dès lors que le RCD a rejoint sa famille naturelle qu'est l’opposition démocratique.

Mais Saïd Sadi a persisté dans ses attaques directes ou indirectes contre la presse indépendante alors même que celle-ci n’a pas changé d’un iota dans son rapport critique avec le pouvoir. Est-ce cela le reproche ? Nous espérons que non, car de Saïd Sadi nous gardons toujours une image positive, celle d’un homme de talent et de courage engagé pour la démocratie, et nous saluons ses écrits sur l’histoire et la culture par lesquels il essaie de réhabiliter la Vérité.

Et c’est celle-ci, précisément, que nous lui demandons de respecter dans son appréciation de la presse indépendante. Certes, celle-ci a évolué en dents de scie : il y eut beaucoup de lâchages et de trahisons en son sein, mais une bonne partie est restée saine. Au départ, elle était d’une grande sincérité : aucun journaliste n’avait choisi de rejoindre, début des années 1990, la presse indépendante pour gagner de l’argent.

Quitter le confort de la presse publique n’était pas facile, il fallait de fortes motivations militantes et intellectuelles. Et puis il y a le bilan de l’histoire qui s’impose à tous : l’Algérie doit sa survie en partie grâce à sa presse, y compris publique. La profession a laissé en route plus d'une centaine de morts. Pour cela, pour ce prix du sang, il faut à son égard un peu de respect, tout au moins un peu de retenue.