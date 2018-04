Sacrés journalistes !

Réagissez

Depuis le 30 mars dernier, chaque vendredi que Dieu fait, les Palestiniens comptent leurs morts le long de la bande de Ghaza et en Cisjordanie. Pour la quatrième manifestation pacifique dans le cadre de la «marche du retour», des milliers de Ghazaouis se sont amassés près de la frontière avec Israël pour crier leur colère et exiger le droit au retour de centaines de milliers de Palestiniens, chassés de leurs terres et de leurs villages à la suite de la création de l’Etat israélien en 1948.

Les autorités de Tel-Aviv et l’ensemble des courants conservateurs sionistes entendent célébrer, le 14 mai prochain, le 70e anniversaire de la naissance de l’Etat juif avec un faste particulier, qui s’accompagnera de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de facto, par les Etats-Unis et le Guatemala, entre autres, et ce, de manière effective, puisque l’on devrait assister au transfert des ambassades de ces deux pays vers Al Qods occupée.

Ce jour-là sera assurément une seconde «Nekba», une deuxième catastrophe pour les Palestiniens, après celle qui a poussé des centaines de milliers d’entre eux à fuir leurs terres, pourchassés par des groupes terroristes extrémistes, comme la Haggana, l’Irgoun et autre Stern.

Un nettoyage ethnique entamé plusieurs mois avant la proclamation de l’Etat d’Israël, comme l’a démontré l’historien israélien Ilan Pappé et dont l’objectif n’était autre, à l’origine, que l’expansionnisme territorial par la force, au détriment des populations arabes.

Si hier, le bilan des victimes était moins lourd qu’il ne l’a été au début, c’est-à-dire le 30 mars dernier, c’est sans doute parce que les Israéliens ont compris que les Palestiniens n’avaient rien d’autre pour protester, pour se rebeller que la force de leurs poings nus, de leurs voix et des pierres… A l’image de cette adolescente courageuse de 17 ans, Ahed Tamimi, aux boucles blondes, aujourd’hui emprisonnée jusqu’à l’été prochain pour avoir giflé un soldat israélien à un barrage en Cisjordanie.

Un geste qui traduit ce sentiment de se sentir désarmé, face à l’injustice, à la dure réalité de l’occupation et de la colonisation israéliennes, vécues par les populations arabes de Ghaza et de Cisjordanie. Injustice qui pousse des adolescents à des actions de désespoir au risque de connaître la prison à l’issue de procès tenus à huis clos, en l’absence de tout observateur ou de journaliste.

Ce qui bien sûr fait l’affaire des autorités israéliennes en dépit des protestations adressées par des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’enfant, comme Unicef ou tant d’autres. Quant aux journalistes, une fois de plus, les dirigeants israéliens ne peuvent que leur opposer le danger et le risque qu’ils prennent pour faire leur métier, de se retrouver aux premiers rangs entre les manifestants pacifistes palestiniens et l’armée sioniste. Fort heureusement, il se trouve, en Israël et en dehors, des personnalités que de telles injustices mettent mal à l’aise, dérangent et suscitent en eux indignation, comme a tenu à le faire connaître l’actrice américano-israélienne Nathalie Portman, née à Jérusalem, et à qui doit être décerné un prix honorifique en Israël. Hier, la star a décliné l’invitation de se rendre à Jérusalem en signe de protestation contre la situation dans les Territoires occupés.

Une réaction qui renforcera sans doute la conviction des Palestiniens dans leur combat. Plus encore que l’a été, par exemple, le dernier sommet arabe de Djeddah, à l’issue duquel ils ont dû certainement se sentir encore plus seuls face à l’armée d’occupation la mieux équipée du monde.