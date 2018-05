Sacré mois !

Réagissez

A chaque rendez-vous avec le mois sacré du Ramadhan, toutes les lignes bougent instantanément. C’est à croire que seule l’activité en ce mois de jeûne est comptabilisée aussi bien par Dieu que par les responsables sur Terre ! Une fébrilité s’empare des associations et des particuliers pour voler au secours des nécessiteux, en dressant des tables garnies dans les quartiers populaires et jusque sur les accotements des routes et des autoroutes.

Les pancartes et autres affiches invitent les usagers et les voyageurs à un moment de convivialité. Les barrages des services de sécurité proposent des repas chauds aux automobilistes habitués plutôt à y «laisser» leurs permis de conduire. En somme, le bénévolat et l’altruisme atteignent des sommets en ce mois d’effervescence générale.

Il est tout à fait normal que cet élan béni soit exploité à d’autres fins. C’est le moment propice que choisissent de nombreux responsables et des ministres mandatés pour faire des éclats d’annonces afin de mieux séduire le peuple empêtré dans les contrecoups du pouvoir d’achat misérable. Des ministres rassurent sur la disponibilité des fruits et légumes en ce mois de jeûne, sans oublier du lait pour tous, malgré la pénurie qui perdure depuis des mois pour ce produit de base. Ils rassurent que les prix seront à la portée de tous durant tout le mois. Ils n’omettent pas d’avertir que si ces prix connaîtront une hausse, celle-ci ne peut être alors imputée qu’au consommateur lui-même accusé, à l’occasion, de trop vouloir acheter en un laps de temps ! La santé du citoyen bénéficie d’un regain de vigilance de la part des pouvoirs publics qui mobilisent des milliers de contrôleurs éparpillés dans les marchés de proximité tout récemment ouverts.

Et le branle-bas de combat s’empare des autres secteurs pour assurer de l’eau sans coupure durant tout le mois, le transport garanti jusqu'au petit matin. Des renforts de police sillonneront la capitale pour sécuriser les commerçants nocturnes et garantiront des soirées festives dans le calme. Ainsi, les scènes et les mosquées se disputeront le citoyen durant toutes les nuits du Ramadhan.

La capitale sortira de sa torpeur imposée depuis des décennies pour un moment de pure récréation. Le changement aussi brusque que radical imposé dans la gestion de la ville et même dans le comportement du citoyen reste énigmatique aux yeux de tous. Il l’est davantage quand un peuple si vivant et méditerranéen s’y soumet. L’Algérie lance «le vivre-ensemble», espérons alors qu’elle en applique ses principes sur toute l’année.