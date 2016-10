Rigueur difficile à vivre

Réagissez

Alors que les députés n’ont pas encore entamé la discussion du projet de loi de finances 2017, les premières hausses de prix de certains produits de consommation et services ont été enregistrées ces dernières semaines. Et ce, le plus naturellement du monde dans un pays où régulation économique ne veut rien dire et où la réglementation en matière commerciale est consciemment ignorée en raison de l’absence de tout contrôle de la part des pouvoirs publics. Certains opérateurs ont donc pris prétexte des dispositions attendues pour l’année prochaine — à savoir entre autres, une augmentation sensible de la fiscalité et notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — pour revoir les prix à la hausse, anticipant ainsi le renchérissement que va entraîner cette mesure qui ne sera appliquée qu’à partir du 1er janvier 2017.

Les consommateurs ont ainsi pu se rendre compte, par exemple, que le lait pour bébé coûte désormais plus cher ou que les prix des tickets de bus ont été révisés par les transporteurs privés.

Ces derniers ne sont malheureusement pas les seuls à procéder de la sorte. C’est dire qu’en l’absence de toute information et sensibilisation de la part de l’Etat et notamment des services du commerce, de la concurrence et des prix en direction des citoyens, de telles pratiques déloyales, voire délictueuses, sont, depuis quelque temps, monnaie courante. Tout comme elles suscitent à l’avance les pires inquiétudes pour 2017 et les deux ou trois années qui suivront. C’est en effet dans un contexte économique de plus en plus tendu que les Algériens vont appréhender leur quotidien qui subira à coup sûr une baisse sensible de leur pouvoir d’achat et des conditions de vie encore plus difficiles. En optant pour des réductions budgétaires notamment en matière d’équipements, les pouvoirs publics n’ont sans doute pas mesuré toutes les conséquences que peut avoir l’application d’une rigueur non ciblée dans la gouvernance et la gestion de manière générale sur une dégradation des conditions sociales déjà fortement entamée notamment chez les catégories les plus précaires. Ainsi, quand le gouvernement annonce une révision de 23% des prix de cession des logements neufs de type AADL, même étalée sur plusieurs mois pour les demandeurs inscrits en 2013, il ne fait qu’éloigner encore plus le désir de certains Algériens, notamment les salariés, d’accéder à un logement neuf et en devenir à terme propriétaire.

Le coup de frein donné par l’Etat aux grands projets sociaux pour les années à venir ne rendra pas la vie des Algériens plus facile qu’elle ne l’a été auparavant, à l’instar par exemple du métro d’Alger dont les extensions vers Chéraga et l’aéroport Houari Boumediène sont pour l’instant remisées à plus tard faute de financements. Pour parer à de telles difficultés, l’Etat redécouvre les vertus du partenariat public/privé mais qui n’a jamais été réellement effectif en matière d’investissements majeurs économiques et de portée sociale évidente. Tout simplement parce que dans ce domaine de coopération de l’Etat et de l’initiative privée, tout, absolument tout, reste à faire. Et cela va malheureusement demander du temps.