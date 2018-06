Réagissez

Si l'on a bien compris les propos du ministre du Commerce annonçant la levée de l’interdiction des produits de luxe qui seront soumis à une taxation additionnelle variant entre 30 et 200%, c’est un virage à 380 degrés que le gouvernement s’apprête à opérer par rapport à la politique de restriction des importations, dont l’objectif proclamé est de réduire la lourde facture des importations et d’encourager à consommer algérien pour protéger et promouvoir la production nationale. On ne sait pas encore quels sont les contingents de produits frappés par l’interdiction d’importation qui seront à nouveau autorisés à pénétrer le marché algérien sous le nouveau régime douanier.

Autrement dit, s’il s’agit d’une levée partielle touchant des produits ciblés ou totale. Ou bien si c’est une autre manière de faire, en changeant seulement l’approche économique en intervenant sur deux leviers : le contingentement des quantités importées qui est un premier filtre à l’importation et les taxations qui auront pour effet de maintenir la demande et la consommation pour ces produits dits de luxe dans des limites budgétaires du supportable. Intervenant dans un contexte financier qui n’a pas sensiblement évolué dans le pays, même si les cours du pétrole ont gagné quelques dollars bien incertains face à un marché tout aussi imprévisible, cette nouvelle mesure a d’autant surpris qu’on ne l’attendait pas de sitôt ; les équilibres financiers et budgétaires n’étant pas encore rétablis pour justifier le retour à la politique dépensière d’avant. En tous cas, on n’a pas vu s’exprimer au niveau de l’opinion et des consommateurs un mouvement de contestation pour demander la libération des importations des produits de luxe quand l’accès au sachet de lait soumis à une forte tension est déjà un luxe pour beaucoup d’Algériens.

Ce rétropédalage, on l’aura deviné, ne peut alors s’expliquer que par les pressions exercées sur l’Algérie par l’Union européenne et nos partenaires économiques qui ont appelé les pouvoirs publics au respect de leurs engagements dans le cadre du traité d’association avec l’UE. Manifestement, le gouvernement, qui a recouru à cette option de restriction des importations pour réduire le déficit budgétaire, commence à déchanter devant les maigres résultats enregistrés par cette opération qui apparaît comme un coup d’épée dans l’eau. Sans compter les effets induits sur le dérèglement du marché interne de la consommation aggravé par l’incapacité de la production nationale à combler le vide.

Et l’investissement productif qui a lourdement souffert de l’indisponibilité des intrants due aux restrictions des importations. Après avoir présenté cette solution comme une question de survie pour notre économie établissant une liste de près d’un millier de produits interdits à l’importation, le ministère du Commerce n’en a pas fini d’affiner le dispositif en rétablissant certains produits et en en supprimant d’autres au gré des circonstances, des pressions extérieures et des changements à la tête de ce ministère, qui a consommé quatre ministres depuis l’introduction de cette mesure. La marge de manœuvre du gouvernement apparaît d’autant plus étroite qu’il est condamné à chercher d’autres niches financières plus évidentes et plus conséquentes. La rationalisation des dépenses publiques, la réduction du train de vie de l’Etat, l’abandon des projets pharaoniques et de prestige coûteux qui n’ont aucune utilité sociale et économique : c’est sur ces dossiers et d’autres que le gouvernement est attendu pour sortir le pays du tunnel dans lequel il se trouve...