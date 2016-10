Retraites, l’arbre qui cache la forêt

Réagissez

On ne peut en vouloir à tous ces travailleurs et à leurs syndicats de se révolter contre la suppression de la retraite anticipée tant celle-ci fait partie de cette belle phrase : les «acquis sociaux des travailleurs». Chanté par le régime actuel — et par tous ceux qui l’ont précédé —, ce slogan a eu une fonction essentielle, celle de les légitimer.

Quel est le pouvoir, depuis 1962, qui ne s’est pas targué d’être le représentant des travailleurs et des ouvriers, voire même d’en être l’incarnation ? Le président Boumediène a été celui qui a le plus fait vibrer la corde en la reliant volontiers à ses «projets révolutionnaires», confiant au syndicat unique, l’UGTA, la tâche «mobilisatrice». Celle-ci est toujours portée par la centrale syndicale, mais sans substrat idéologique et politique. Le monde du travail a été «gagné» par la distribution de la rente, le régime des subventions et les créations d’emplois liées à la politique d’équipement du pays. Dans les «acquis sociaux» figure, entre autres, la possibilité de partir en retraite de manière anticipée.

Tant que l’argent coulait à flots, les travailleurs pouvaient quitter leur emploi entre 40 et 50 ans. L’Etat ne se souciait ni des équilibres des Caisses de retraite ni des hémorragies des compétences. Celles-ci alimentaient quelque peu le privé, y compris sa sphère informelle, mais une bonne partie partait dans la nature.

Aucune étude n’a quantifié l’impact des départs en retraite anticipée sur la qualité et le rendement des métiers et des professions. Le «droit inaliénable» à la retraite anticipée est défendu essentiellement par les syndicats autonomes, l’UGTA faisant profil bas, ne pouvant aller contre la volonté du gouvernement qui vient de se rendre à l’évidence des dégâts provoqués par la retraite anticipée, mais sans aller à l’essentiel. Il signe un double échec, celui de sa politique antérieure laxiste sur ce dossier et son incapacité à anticiper en mettant en place, dès le début des années 2000, une caisse alimentée par les pétrodinars destinée à financer les déficits des caisses de retraite, comme l’ont fait certains Etats pétroliers, dont la Norvège. Mieux, les autorités n’ont pas construit, durant la quinzaine d’années écoulée, une période de grande prospérité, une véritable économie, seule à même de dégager suffisamment d’emplois pour alimenter les systèmes de retraite. Cette économie, basée sur la production interne qui n’est toujours pas à l’ordre du jour, ne figure que dans le discours officiel.

L’obsession, aujourd’hui, en haut lieu, est la réduction du déficit budgétaire. Le gouvernement n’écarte même plus l’hypothèse de revenir à l’endettement extérieur pour assurer les salaires des fonctionnaires, les retraites et les transferts sociaux, ces deniers étant réduits mais pas supprimés. La polémique actuelle sur la retraite anticipée n’est en fin de compte que l’arbre qui cache la forêt. Le vrai débat est ailleurs, il est éminemment politique : le système est à bout de souffle, incapable de se réformer en profondeur pour que se dégagent de véritables perspectives économiques basées sur la valeur travail, la liberté d’entreprise et l’innovation.