Deux vocables illustrent la situation des femmes à travers le monde en cette année 2017 : résistance et violences.

Résistance aux violences de la guerre, des déplacements, de l’exil. Résistance aux violences conjugales et familiales.Résistance aux préjugés, aux mentalités rétrogrades, aux mariages forcés et précoces, au machisme. Résistance aux discriminations sociales, professionnelles, politiques…

Quelle que soit la région du monde, le pays, y compris les démocraties les plus avancées, les femmes doivent continuer à déployer leur énergie pour conquérir des droits, comme les droits élémentaires à la vie, à la santé, à l’instruction, à la formation, à la reconnaissance professionnelle, à la dignité, à la citoyenneté.

Partout dans le monde, les femmes sont victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, et la persistance du sexisme reste un obstacle majeur à la conquête de leur autonomie. Reliées les unes aux autres, elles constituent une longue chaîne universelle, par-delà les frontières, d’une même aspiration : être femme, sans avoir à courber l’échine, à baisser la tête, à raser les murs, à avoir peur.

Les Algériennes mesurent tout le poids du verbe résister. Depuis des millénaires, l’Algérienne résiste pour la survie de sa famille, de son peuple, pour sa souveraineté et sa liberté. Nos aïeules, grands-mères, grandes sœurs ont résisté pour que l’Algérie soit libre et souveraine, pour qu’elles-mêmes aient la place qui leur revient de droit dans cette nouvelle Algérie, parce qu’elle est (doit être) la leur, naturellement. Combien de moudjahidate ont dû déchanter face aux nouveaux maîtres du pays. «Notre combat a été trahi», dira Zoulikha Bekaddour dans son livre autobiographique.

Ces valeureuses femmes qui se sont engagées, dont nombre d’entre elles encore adolescentes, pour que l’Algérie recouvre son indépendance, n’ont pas pour autant baissé les bras, elles ont été les premières à s’insurger contre la promulgation du code de la famille en 1984, une trahison au sens de leur engagement nationaliste.

N’est-ce pas que l’Algérie telle qu’esquissée par la Proclamation du 1er Novembre 1954 devait être démocratique consacrant la citoyenneté des Algériens, hommes et femmes, et la pluralité des origines, des religions de ses enfants. Las ! Le combat n’est pas fini.

Oui, il se transmet de génération en génération jusqu’à ce que le code de l’infamie – amendé dans certains de ses articles grâce à la mobilisation des associations féministes et des défenseurs des droits de l’homme – tombe définitivement et que la femme soit enfin reconnue majeure. Reste la mobilisation contre les violences domestiques, les traditions rétrogrades qui hélas sont portées par les femmes elles-mêmes. Lot de millions de femmes à travers le monde.

Ailleurs, dans le monde arabe, en Afrique, les femmes sont victimes des guerres, des groupes terroristes, de l’extrémisme religieux, elles sont jetées sur les routes périlleuses de l’exil, avec leurs enfants. Et le premier droit qu’elles veulent, c’est le droit à la vie dans la paix, pour elles et leurs familles.

Aussi, la mobilisation, l’engagement et la résistance des femmes ne prendront pas fin, tant que les violences sous quelque forme que ce soit continuent à les frapper, tant que l’égalité des droits ne leur est pas reconnue. Ce combat est universel. Ce jour-là, le 8 Mars sera véritablement un jour de fête et de partage hommes-femmes.