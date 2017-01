Réagissez

La crise financière que connaît le pays depuis fin 2014 commence à avoir raison de tous les rattrapages consentis au pouvoir d’achat des citoyens du temps où il faisait encore bon vivre du pétrole et du gaz. A mesure qu’elle perdure — et elle semble bien partie pour perdurer — la crise finira sans doute par remettre également en cause les quelques menus rattrapages de bien-être social que la rente pétrolière a permis, un certain temps, de rendre tenables pour le budget de l’Etat.

Avec la crise, tout ainsi s’évanouit, tandis que les perspectives de salut semblent aussi chétives que lointaines, tant de par l’absence de toute idée véritable de diversification économique qu’au regard du nouveau contexte énergétique mondial, où il n’est guère permis de rêver d’un baril à plus de 60 dollars — du moins d’ici à la fin de la décennie.

Sur ces entrefaites, c’est encore la décevante apparition de l’équipe nationale de football à la Coupe d’Afrique des nations qui continue à disputer la vedette au renchérissement brutal de la vie, la formidable flambée du prix de la banane ayant fini de nous persuader qu’il y aurait bien quelque chose de pourri au royaume de l’économie. Telle que dévoilée en début de semaine par le si souverain Office national des statistiques (ONS), la photographie des prix à la consommation sur les douze mois de 2016 révèle une hausse généralisée des prix et un rythme d’inflation annuel caracolant à 6,4% à fin décembre 2016. Or, si la crise va nécessairement de pair avec la cherté de la vie, la détérioration du pouvoir d’achat et la perte de bien-être social, de si fortes et si soudaines poussées inflationnistes ne peuvent cependant être interprétées comme de simples effets de retournement de conjoncture.

Car, hormis la part palpable de la détérioration du pouvoir d’achat de la monnaie nationale, nul autre facteur évident, directement lié à la crise, ne peut suffire à expliquer objectivement de tels phénomènes de flambées soudaines des prix. Surtout pas la hausse opérée sur les taux de TVA, qui du reste n’est effective que depuis le début de l’année…

Aussi, la crise a quand même ceci de bon qu’elle met souvent à nu tous les dysfonctionnements et les défaillances qui rongent depuis toujours la gouvernance de l’économie nationale et que la rente et sa distribution ont souvent permis d’escamoter. Une économie qui produit peu et importe tout, des institutions inaptes à réguler quoi que ce soit, des marchés internes livrés à l’informel et la spéculation, des capitaux colossaux brassés en cash intraçable et, au bout de la chaîne, des prix à la consommation dont la formation ne découle d’aucune orthodoxie. Aux moins bien lotis d’y faire face en définitive.