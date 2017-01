Réagissez

Qui sommes-nous ? L’espace d’une CAN, la question d’une pub démago est vite devenue l’écho d’un questionnement profond sur le mode de l’autodérision. C’est quoi l’Algérie ? C’est quoi être Algérien ? Et voici que des murs ordinaires de Skikda la réponse éclate comme un séisme violent, tragique : nous sommes Kamel Boulkerma et nous sommes ses assassins, nous sommes la victime et le bourreau, nous sommes le collège de Skikda, et la rue d’El Khroub et… nous sommes le portrait hideux d’une société schizophrène qui s’exalte narcissiquement devant le miroir et s’insulte juste après le point virgule.

Que dire de ce drame de trop ? Que faire de Skikda et de nous ? Et d’ailleurs, ce «nous» existe-t-il encore après tant de déchirements et de haine ? Qui sommes-nous ? Sommes-nous le peuple fier de la glorieuse libération ou celui misérable de la soumission ? Sommes-nous les frères et sœurs des tâches d’édification nationale ou les frères ennemis de la grande discorde ?

Corrompus ou spectateurs ? Qu’est-il arrivé pour que les Kamel soient partout, victimes potentielles et candidats au suicide national ? Qu’est-il arrivé pour que les assassins de Kamel soient plus nombreux que leur victime ? Que les portails de nos établissements scolaires deviennent les tombes de nos enfants, et l’espace public un sanctuaire de la violence et l’exclusion ? Colère, indignation et incompréhension. Nous avançons inexorablement vers la fatalité, impuissants à chasser nos démons, à construire nos pas. Nous errons fatalement au gré de nos malheurs, enfantant des criminels le jour et revendiquons la peine de mort le soir.

Skikda n’est pas un fait divers, encore moins l’œuvre d’une main étrangère. Le gouvernement dira le contraire et promettra des mesures prioritaires. Eternel retour du mensonge systématique, l’expression d’un fiasco politique aveugle. Skikda n’est pas un fait divers, et la violence est le seul produit que nous pouvons revendiquer à 100%. Nul besoin de sponsor ou d'entraîneur étranger. Le phénomène est tel que les prophéties des Cassandres ont peine à dépasser la réalité.

Nous l’avons écrit dans ces mêmes colonnes, demain nos docteurs Frankenstein seront les victimes de leurs propres créatures. Cette génération élevée dans la violence et la perte de repères est une équation à plusieurs inconnues. Et le mensonge ne profitera à personne, si l’on peut encore envisager une thérapie. Encore faut-il qu’il y ait une volonté politique. N’est-ce pas que la violence politique a engendré la violence sociale ? Les deux versants de la première, à savoir l’islam politique et le régime en place, sont toujours à l’œuvre, produisant et reproduisant le cocktail Molotov de notre quotidien dramatique. Et ce n’est sûrement pas de ces deux mamelles qu’il faut attendre le salut.