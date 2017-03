Provocations ?

Réagissez

Depuis un mois et demi, les Algériens n’ont pas vu le président de la République, à la Télévision nationale du moins. Rien de nouveau ni de préoccupant sans doute pour eux, habitués qu’ils sont aux absences prolongées de Abdelaziz Bouteflika. Par contre, le contexte national, marqué par d’autres événements, est, lui, profondément chargé d’inquiétudes autant que d’incertitudes.

Inquiétudes d’abord, face à cette flambée des prix, notamment des fruits et légumes, qui semble n’avoir épargné ni les centres urbains ni les campagnes, y compris les régions maraîchères. L’absence de l’Etat régulateur se fait nettement sentir. Le marché est aujourd’hui soumis au diktat des lobbies des importateurs et autres intermédiaires de tout poil.

Incertitudes aussi au regard du discrédit de l’action du gouvernement, fortement ébranlé par la corruption tous azimuts, qui touche et gangrène tout, jusqu’aux institutions et organisations officielles algériennes de manière préméditée, jouissant de complicités ou au moins de complaisance de la part des cercles du pouvoir.

Rien, aucun secteur d’activité n’est épargné. Pas même les législatives prochaines sur lesquelles le pouvoir a tout misé et mobilisé de grands moyens pour donner l'image d’un fonctionnement normal des institutions et du pays en dépit de la maladie du Président.

Le plus vieux parti, celui qui a adoubé Abdelaziz Bouteflika pour la première fois en 1999 pour en faire son candidat à la présidentielle de l’époque, est aujourd’hui miné par des scandales de corruption autour des législatives, où se trouve impliqué l’un des fils du secrétaire général du FLN, aux côtés d’autres rejetons de hautes personnalités.

Face à la démission de l’Etat dans le dur quotidien des Algériens et l’absence de toute initiative pour rendre celui-ci un tant soit peu supportable, on est par contre surpris par le retour en force de l’autoritarisme. Conférences interdites, ventes-dédicaces de jeunes auteurs algériens empêchées par les services de police et des autorités administratives frileuses à tout ce qui a trait à l’amazighité, aux droits de l’homme… Une fois de plus, ces atteintes aux libertés, ces dépassements inconsidérés de la part des services de sécurité et des autorités locales administratives ont pour cadre la Kabylie. Comment ne pas croire, sans verser dans la hantise du complot, qu’une fois de plus cette région et sa population sont la cible de telles provocations, comme cela avait été le cas auparavant en 1980, ou encore en 2001 avec le Printemps noir ?