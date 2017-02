Profond déséquilibre

Réagissez

Il est de plus en plus question de révision de l’Accord d’association liant l’Algérie et l’Union européenne. S’il en est question, c’est que manifestement, quelque part, cela ne marche pas comme prévu, et ce, depuis que fut lancée la négociation en 1995. Il a fallu en effet pas moins de dix-sept rounds de négociations pour que le dossier soit bouclé, l’Algérie ayant demandé et obtenu un délai plus long pour le démantèlement tarifaire. Ce qui avait à ce moment-là amené certains pays, déjà liés par ce même accord avec l’UE, à demander eux aussi le même délai pour des raisons qui ne sont pas difficiles à cerner. Le manque de préparation, disait-on déjà à l’époque, entendre par-là la situation de certaines économies qui ne pouvaient faire face à la machine européenne parfaitement huilée pour de très nombreux secteurs économiques, jusqu’aux produits exotiques.

La question se posait au moins sous cette forme, alors que la devise en était un partenariat dit gagnant-gagnant. Mais pour beaucoup, ce n’était rien d’autre qu’un rapport marchand que l’UE développait avec des pays, et non pas avec des ensembles régionaux, ce qui est à relever. Des affaires et rien d’autre. Un haut cadre algérien engagé dans la négociation déclarait, en mars 2016, au sujet de la réévaluation toujours en cours de cet accord, que «nous allons discuter de tous les aspects pour arriver à un accord gagnant-gagnant» ? Quinze années après sa conclusion (le 22 avril 2002), et onze ans (premier septembre 2005) après sa mise en œuvre, il faut reconnaître au moins que le processus est plutôt laborieux, ou encore qu’il n’a pas donné les résultats escomptés, comme en atteste le courant des échanges et de son niveau, très nettement en faveur de l’Europe. Normal, dira-t-on, si l’on se rappelle des réactions que la négociation et ensuite la conclusion de cet accord avaient suscitées. Un profond pessimisme s’en dégageait, sauf peut-être des propos d’un ministre en poste à l’époque, affirmant que cet accord allait aider à mettre fin à une économie obsolète.

Cet ancien économiste visait juste et plus que cela, c’est avec ces mêmes dispositions que l’Algérie allait faire face au nouvel accord avec l’Europe. Un pari difficile, puisque l’appareil en question n’a pas connu la moindre évolution, ou encore un processus de modernisation qui le rendrait performant et totalement adapté, et cela malgré les différents reports dans son processus d’application. Un Conseil des ministres qui en avait débattu en octobre 2015, relevait tout simplement que cet accord n'a pas réalisé les objectifs attendus. Pour les spécialistes, les raisons sont connues, comme en témoigne le débat actuel sur la modernisation de l’appareil économique, un discours de vérité, à l’origine de la longueur des négociations et du moratoire demandé par la partie algérienne. Cela n’a fait que différer l’application de l’accord dans sa partie essentielle et qui est la levée totale des barrières douanières. Et après ? Il faut bien y aller.