Périls aux frontières

L’événement aurait pu passer inaperçu. Le rassemblement de centaines de personnes, samedi dernier, devant le Parlement tunisien pour protester contre le retour des «djihadistes» au pays du Jasmin aurait pu être interprété comme un sentiment d’inquiétude faisant suite aux déclarations du président Béji Caïd Essebsi, faites quelques semaines plus tôt à ce sujet, révélant que nombre d’entre eux veulent rentrer au pays et que les autorités ne pouvaient pas les en empêcher. Mais quand ce sont les représentants des forces de sécurité intérieure de ce pays qui relaient cette préoccupation et s’alarment face à un risque de «somalisation» en cas de reflux massif de terroristes vers ce pays voisin et appellent les plus hautes instances à prendre des mesures exceptionnelles, il y a là de quoi penser qu’il y a «péril en la demeure», comme on dit. Inquiétude partagée par les uns et les autres, surtout en cette conjoncture internationale fortement caractérisée par les coups portés par la lutte antiterroriste contre l’organisation Daech en Syrie, en Irak et en Libye.

Les reculs sur le terrain militaire des organisations djihadistes pourraient amener celles-ci à se séparer de leurs éléments étrangers et/ou à se replier sous d’autres cieux plus cléments et moins exposés. En effet, les informations de tous les services de renseignement font ressortir qu’il y aurait 4000 à 5000 éléments originaires de Tunisie présents dans les groupes terroristes opérant dans ces pays. Si pour l’instant les autorités reconnaissent qu’à peine 800 d’entre eux sont rentrés, il est fort à craindre que ce nombre pourrait croître de manière considérable dans les semaines ou les mois qui viennent. Devant une telle menace, les responsables se disent totalement désarmés.

Parmi les terroristes revenus en Tunisie, beaucoup seront amenés à se diriger vers d’autres territoires difficiles à contrôler par des armées régulières, comme les régions du Sahara et du Sahel. La menace pour la sécurité et la stabilité de ces régions est encore plus grande, quand ces mêmes territoires sont en proie à des contestations ou des rebellions internes, comme c’est le cas en Libye ou dans le nord du Mali où, en dépit d’un déploiement important d’un dispositif de sécurité avec l’aide de la France, la région de Gao n’a pas retrouvé le calme, comme le confirme l’enlèvement, la veille de Noël, d’une humanitaire française.

Plus préoccupant aujourd’hui encore, ce péril terroriste s’étend, au-delà du sud du Mali, jusqu’au Burkina Faso, où une dizaine de militaires ont été tués dernièrement par des éléments infiltrés d’Al Qaîda. Il n’en fallait pas plus pour les autorités maliennes devant leur incapacité avouée d’empêcher de telles incursions, pour autoriser le pays voisin à poursuivre les djihadistes au-delà des frontières. Tandis que pour les autorités algériennes, la sécurisation de la région nord du Mali passe d’abord par l’application de l’Accord d’Alger entre le pouvoir central à Bamako et les représentants de la rébellion touareg.