Pas de chef d’orchestre

Réagissez

C’est dans une véritable cacophonie que s’est achevé lundi dernier le Forum africain d’investissement et d’affaires qui s’est tenu à Alger, à l’image du premier couac qui a suivi l’ouverture officielle de la rencontre. Au-delà des polémiques qui ont entouré et continuent d’alimenter les spéculations sur la nature et la qualité des rapports entre le gouvernement et le Forum des chefs d’entreprise, au point d’aboutir à cette sensation d’inachevé qu’ont pu ressentir sans doute les participants mais aussi la plupart des observateurs.

Tel qu’il est perçu de l’extérieur, tel qu’il a débuté et la manière avec laquelle il s’est achevé on serait tenté de croire que les organisateurs, les initiateurs de l’événement, à savoir le FCE comme le gouvernement, ont perdu de vue les intérêts du pays au point de donner une piètre image de l’Algérie. Une image qui se résume dans cette inaptitude ou cette incapacité de mettre en communion des représentants du secteur privé avec ceux de l’Etat autour d’une idée généreuse et des plus louables au profit de l’économie nationale, surtout dans un conjoncture aussi difficile de crise qui semble s’inscrire dans la durée.

La responsabilité du gouvernement qui dispose de tous les moyens à travers son appareil administratif, sa machine diplomatique et qui devraient être autant d’atouts à la réussite de telles manifestations, représentant des occasions d’appels d’air au profit d’une économie qui suffoque, est encore plus intolérable. On pourra toujours évoqué des circonstances atténuantes à l’endroit d’une institution de chefs d’entreprise somme toute récente à l’expérience peu confirmée sur le plan international. Une institution encore en construction à travers le territoire national et qui cherche à se structurer dans différentes branches d’activité.

Toutefois on serait tenté de dire, au risque de paraître trop réducteur, que s’il y a cacophonie dans un ensemble instrumental, c’est encore une fois parce qu’il n’y a pas de chef d’orchestre. En d’autres termes, un Exécutif diminué par la maladie du président de la République entraîne les pires conséquences sur la vie politique interne et dans le concert des nations au sein duquel l’Algérie n’est pas encore parvenue à retrouver la voix qui était la sienne. Tant et si bien que l’on ne compte plus, pour rester toujours dans le registre musical, les «couacs» au sein de l’Exécutif depuis l’été 2013. Un ministre qui en désavoue un autre, ou alors qui piétine les plates-bandes de tel autre, autant de faux pas qui peuvent prêter à sourire, mais qui sont malheureusement autant révélateurs d’une absence d’arbitrage, de recadrage comme on dit, de la part du président de la République, au sein de l’équipe gouvernementale chargée pourtant d’appliquer son programme. Alors que d’autres verront dans ces fausses notes «orchestrées», des desseins inavoués s’inscrivant dans des luttes de clans au sommet du pouvoir autour de la succession éventuelle de Abdelaziz Bouteflika.