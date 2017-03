Opération de marketing politique

Réagissez

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a instruit, dimanche dernier, le Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Hamel, pour lui demander d’ouvrir une enquête sur les plaintes pour violences policières contre la manifestation des étudiants en pharmacie qui ont fait le buzz sur la Toile.

C’est la première fois que l’on reconnaît officiellement, même si c’est de manière implicite, l’existence de dépassements dans les interventions des services de sécurité. Et c’est aussi la première fois que le patron de la police est interpellé publiquement par le ministre de tutelle sur la gestion des manifestations de rue par ses services. C’est que les images insoutenables et humiliantes diffusées sur YouTube montrant des policiers molester des étudiants et, notamment, ce jeune étudiant se faisant gifler par un agent de police ont choqué l’opinion par leur dureté et leur bestialité pour laisser les pouvoirs publics sans réaction.

Au risque que de telles méthodes punitives ne soient perçues à l’intérieur et à l’extérieur du pays comme l'expression d’un mode de gouvernance fondé sur la force assumée au sommet de l’Etat pour taire les mouvements de contestation. La DGSN a aussitôt réagi après son interpellation par le ministre de l’Intérieur à travers un communiqué annonçant des sanctions à l’encontre du policier fouettard. Une manière de clore le dossier en signifiant qu’il s’agissait d’un acte isolé et individuel.

Mais lorsque ce genre de dépassement se répète, comme on le voit dans toutes les manifestations, où les mêmes images de violences policières sont à «l’honneur», c’est qu’il y a bien une stratégie derrière. En intervenant publiquement dans le débat sur les missions d’intervention des forces de l’ordre en relation avec le citoyen, le gouvernement, par la voix du ministre de l’Intérieur, a voulu délivrer deux messages. Le premier à l’adresse du premier responsable de la police à qui il demande des comptes sur les incidents ayant émaillé la dernière manifestation des étudiants en pharmacie, en l’instruisant d’ouvrir une enquête presque sur le ton de l’injonction.

C’est une manière de lui faire porter le chapeau des dépassements et inversement de récuser les accusations qui voient derrière ces pratiques une politique d’Etat. Cette manière peu conventionnelle de rappeler publiquement l’influent général Hamel à son devoir, alors que la demande d’explication aurait pu et dû suivre les canaux habituels officiels sous le sceau de la confidentialité, prend l’apparence d’un carton rouge brandi à l’adresse du patron de la Sûreté nationale.

C’est du moins ce que l’opinion retient de cet échange épistolaire pour le moins inédit. Pour d’autres observateurs, le gouvernement ne cherche rien d’autre à travers cette forme de communication intra-institutionnelle qu’à prendre à témoin les partenaires étrangers et les organisations non gouvernementales des droits de l’homme sur l’attachement de l’Etat aux principes de respect des droits de l’homme pour desserrer l’étau sur les vives critiques dont il est l’objet en la matière. C’est sur le terrain qu’on pourra apprécier si cette sortie médiatique du gouvernement est l’expression d’une nouvelle vision dans la gestion de la sécurité publique, plus respectueuse de la dignité et des droits humains, ou s’il s’agit d’une opération de marketing politique.