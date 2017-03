Nul n’est à l’abri

Réagissez

Après Paris, Bruxelles, Berlin et d’autres grandes villes dans le monde, la capitale britannique, Londres, est de nouveau frappée par un acte terroriste. L’attentat n’a pas été revendiqué, mais il permet d’étayer la thèse, répandue ces dernières années, que le terrorisme ne connaît ni frontière ni nationalité.

Heureusement que le bilan de cette énième attaque n’est pas lourd. Mais il rappelle, pour nous Algériens, une période douloureuse de notre histoire récente. Car, c’est à quelques pas du lieu où cet attentat s’est déroulé que des promoteurs du terrorisme, de l’intolérance et de la violence se permettaient de lâcher leur venin contre le peuple algérien. Le Hyde Park de Londres était, des années durant, le lieu de prédilection de certains terroristes algériens et d’autres radicaux venus des pays du Proche et Moyen-Orient. Au nom de la liberté d’expression, Abou Qutada, Abou Hamza El Masri et d’autres idéologues ont occupé pendant plusieurs années le prêchoir londonien pour faire la promotion d’une idéologie destructrice qui a fini par être essaimée partout. Pendant que des pays lourdement touchés par le terrorisme alertaient sur les dangers d’une telle posture, les autorités britanniques se muraient dans une sorte de déni et se réfugiaient derrière l’argument de la liberté d’expression pour ne pas intervenir. Les attentats de 2005 et leur lot de morts et de blessés ont fini par sonner le réveil des Britanniques et d’autres gouvernements européens : l’obscurantisme peut frapper partout et sans distinction. Cela a été compris, mais après d’innombrables pertes humaines.

Plus que la passivité des gouvernements occidentaux face aux terroristes qui trouvaient dans les capitales européennes un refuge, l'attentat d'hier à Londres va certainement donner lieu à un nouveau clivage : les médias occidentaux vont s’indigner face à cet horrible meurtre, mais ils feront presque oublier au monde que des drames plus abominables se déroulent en Syrie, en Irak, au Pakistan et même au Yémen. C’est dans ces pays que le terrorisme est le plus meurtrier. Les terroristes, qui prennent des sigles différents tout en gardant la même atrocité, frappent toujours partout. Et rien ne semble arrêter cette spirale intégriste.

Le monde devra vivre encore de longues années avec ce phénomène. Un phénomène qui n’a pas ses origines uniquement dans la religion, mais qui tire également sa sève des guerres par procuration que se livrent les grandes puissances dans les anciennes colonies. Les scénarios écrits lors de la guerre d’Afghanistan ne sont pas arrivés à leur terme et d’autres épisodes — sans cesse révisés par de nouveaux dirigeants, à l’image de Donald Trump — sont tout juste sur le point d’être conçus !