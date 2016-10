Les questions préalables

Réagissez

La situation en Irak est grave et va en se détériorant.» C’est ce que relevait il y a exactement dix ans un rapport qui avait recensé toutes les formes de violence. Et elles sont nombreuses, même si certaines d’entre elles se sont estompées ou ont été étouffées par la nouvelle menace extrémiste. Le rapport en question l’avait appréhendée. En une décennie, tout le paysage politico-sécuritaire irakien a été bouleversé. Plus d’armée ou si peu, mais de très nombreuses milices qui se battent entre elles, donnant lieu à un nettoyage ethnique avec des déplacements de populations. Il a fallu du temps et même beaucoup pour que l’Etat irakien reprenne ses prérogatives et s’engage à rétablir son autorité sur tout le territoire. C’est l’objectif déclaré de la nouvelle guerre menée par l’armée irakienne contre le groupe Etat islamique (EI) dans la ville de Mossoul. Et elle n’est pas seule puisque l’on compte de nombreux groupes paramilitaires et l’appui de la coalition internationale. Ce ne serait là qu’une bataille, même si elle est réellement importante, car d’autres doivent être envisagées, si elles ne le sont déjà.

Et toutes se rejoignent s’agissant de reconstruire l’Irak : combattre donc les différentes fractures, ce qui suppose en identifier les raisons et les traiter. Et barrer donc la voie à toutes les formes d’ingérence, voire d’intervention extérieure. La bataille de Mossoul a été précédée par la prise de Falloujah en juin dernier, une victoire considérée comme celle d’une politique d’intégration menée par le gouvernement irakien. Il était temps, devrait-on dire, pour rompre avec la politique désastreuse menée les années précédentes et qui avait fini par susciter le mécontentement des Irakiens, toutes tendances confondues. Il fallait un commencement, et c’est bien ce message qui a été adressé aux Irakiens, avec des signaux aussi forts que le renvoi de nombreux responsables politiques.

Autant dire que la bataille actuelle a été précédée par de nombreux actes politiques susceptibles d’en assurer le succès, sinon de régler des questions préalables, tandis que la communauté internationale a pu enfin comprendre qu’il n’était pas dans son intérêt que l’Irak demeure aussi faible et profondément divisé. Un processus qui risque de se poursuivre sinon de se transformer en nouvelles guerres, au regard de certaines déclarations et même de l’engagement sur le terrain de leurs auteurs.

Un après-Mossoul en perspective ? L’après-guerre ne serait-il donc rien d’autre qu’une autre guerre ? C’est donc l’avenir d’une région qui se joue actuellement et celle-ci s’étend au moins jusqu’aux rives de la Méditerranée. Elle inclut la Syrie voisine, mais pas seulement, selon nombre d’analystes qui estiment qu’il faut aller aux sources du désespoir et régler ainsi tous les conflits.