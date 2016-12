Les droits et les mentalités

Réagissez

S’il est beaucoup reproché au Premier ministre son manque d’entrain dans la conduite des réformes, ses déclarations ne sont souvent pas dénuées de pertinence.

En septembre dernier, il avait notamment appelé à «changer les mentalités pour relancer l’économie nationale». Cette proposition sied totalement au dossier des droits de l’homme, dont la Journée mondiale est célébrée aujourd’hui. L’Algérie, qui a ratifié nombre de conventions internationales et en a consacré les principales lignes dans ses textes, demeure un pays où beaucoup reste à faire pour changer, précisément, les mentalités. Présentement, le handicap est très lourd, y compris dans le discours et le lexique. Au moment où Sellal évoquait, ces derniers jours, les conditions de rapatriement des migrants algériens en situation irrégulière dans les pays d’Europe, l’on continuait, en Algérie, à parler également de «rapatriement» des migrants africains que l’on expulsait, en fait, vers leurs pays respectifs. Il y a comme un énorme blocage psychologique qui brouille notre perception des faits et la distinction entre l’accueil de nos ressortissants expulsés de l’étranger et la reconduite à nos frontières des migrants africains.

Si dans certains pays d’Europe des voix d’extrême droite, cataloguées de xénophobes, accusent les réfugiés syriens ou autres d’être des infiltrés djihadistes, en Algérie on n’hésite pas à parler du risque VIH et autres maux et maladies dangereuses au sujet des migrants qui se seront aventurés dans notre pays. Le comble est que, parfois, ce sont des instances dédiées aux droits de l’homme qui mettent un visage, noir, à nos frayeurs ordinaires.

La «mentalité» au sein du gouvernement n’est pas exempte des incongruités ou de décalage par rapport à des droits élémentaires consacrés à travers le monde. La notion de femme active, exerçant donc un travail rémunéré, quelle que soit sa situation familiale, peut être rendue caduque au détour d’une déclaration inconsidérée d’une ministre qui a pourtant la charge de veiller à la condition de la femme. Pour mesurer le niveau du débat national en matière de protection des droits de l’homme, il suffit de rappeler que des «institutionnels» ont accompagné la colère populaire, lors des dramatiques épisodes vécus par des familles algériennes, réclamant l’application de la peine de mort alors que l’expérience humaine a conclu à son abolition.

L’Algérie a adhéré à plus d’une vingtaine de conventions internationales en matière de droits de l’homme, dont le pacte relatif aux droits civils et politiques, signé en mai 1989. Les lois organiques adoptées cette année dans le sillage de la dernière révision constitutionnelle n’ont pas été considérées par l’opposition comme un progrès politique, comme cela a été proclamé par le pouvoir en place. Il est clair que c’est dans le camp officiel que les mentalités devraient changer pour mettre en pratique réellement les principes universels, en premier lieu la démocratie.