Le temps du factice

Une démocratie en kits, c'est la dernière tentation du système politique en place. Des posters inspirés sous d'autres cieux, des tableaux d'affichage en fer forgé, 53 000 bureaux de vote et un demi-million d'agents pour encadrer les élections.

Il ne reste plus à l'électeur que de se rendre aux urnes avec le même enthousiasme animant un chômeur qui postule au pré-emploi ou au filet social. En clair, ce rendez-vous électoral a autant de contenu qu'une usine de montage de véhicules selon les normes fixées par les autorités aux commandes du pays. Dans un cas comme dans l'autre, il y a, pour les concepteurs, d'énormes bénéfices et avantages à engranger. Le temps électoral, d'essence fondamentalement démocratique, est l'occasion pour le pouvoir de redessiner avec fermeté les «lignes rouges» du débat politique : il ne faut pas appeler au boycott des élections, ne pas critiquer les institutions, ne pas influer sur l'opinion publique dans un sens non souhaité par les autorités.

En fait, l'opinion est déjà formée. Il ne sert à rien de débourser des budgets colossaux dans des campagnes d'affichage ou de multiplier les mises en garde contre les médias qui, en principe, connaissent leur métier et ne sont pas comptables des voix dissonantes pouvant surgir de la société. Pour les partis du pouvoir comme ceux de l’opposition, c’est le bilan qui «parle» plus que le programme, souvent éligible aux réaménagements et aux compromis.

Ce sont les élections locales qui «travaillent» pour les législatives. Les convictions politiques forgées au temps de la vigueur démocratique vont certainement être exprimées le jour du vote. Le terreau électoral ne s’effrite pas quand il est formé dans les luttes pour la vie et la démocratie. Mais la mémoire n'est pas suffisante pour mobiliser une société.

Il y a aussi le vécu. Il n'est pas reluisant. Ces élections surviennent à un moment critique de la vie nationale, où tous les grands chantiers se transforment en scandales et les perspectives avancées comme des plans de sortie de crise irrécusables se révèlent totalement factices. Il n'y a pas que le naufrage économique et social qui ôte au pouvoir toute légitimité de prétendre «manager» les destinées politiques du pays et superviser les élections. L'échec le plus retentissant se répertorie dans le système éducatif et de formation, avec ses implications désastreuses dans la constitution d'une société pouvant agir dans le fameux rapport de force voulu par l’opposition en quête d'alternative. Dans un reportage paru dans notre édition d'hier, un «jeune» scotché à son smartphone ignorait s'il s'agissait d'une élection présidentielle ou de législatives qui sont projetées le mois prochain. Il a 33 ans.

Ce fut l'âge où le colonel Amirouche tombait après avoir tourmenté l'armée coloniale pendant des années. Le plus grand drame du pays est de vouloir convoquer le corps électoral après avoir dévitalisé la société et réduit la citoyenneté à sa plus simple expression.