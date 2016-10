Réagissez

L’aisance finissante des hydrocarbures peut-elle être suppléée par la ponction de revenus eux-mêmes issus de distributions antérieures de rente pétrolière ?

Tel le serpent qui se mord la queue, le gouvernement ne propose justement, comme plan de sortie de crise, que cet inintelligible et vicieux cercle où le budget de l’Etat devrait désormais être davantage alimenté par la taxation d’argent distribué auparavant par l’Etat. Un cercle dans lequel deux exigences resteront en somme étroitement subordonnées l’une à la réalisation préalable de l’autre. En l’occurrence, il sera question de continuer à financer l’action économique et sociale de l’Etat par ce qui reste encore comme rente, tout en veillant cependant à en tirer le plus d’impôts possible pour pallier l’assèchement avancé de la fiscalité du pétrole.

C’est ainsi que sous l’impulsion de la crise, le gouvernement a fini par accoucher un peu trop tardivement d’une «divine trouvaille budgétaire» où il s’agirait désormais de faire grossir d’au moins 11% par an le produit de la fiscalité dite ordinaire, c’est-à-dire celle tirée de toutes les taxes qui ne sont pas directement liées aux hydrocarbures. Dès la prochaine loi de finances, déjà mise en marche par le Conseil des ministres, et jusqu’à celle de 2019, l’Etat procédera donc à une espèce de recouvrement massif, par le biais de l’impôt, d’une partie de tout ce qu’il aura distribué auparavant comme traitements, subventions et autres avantages convenus tirés directement de la rente pétrolière. En guise d’ébauche à cette nouvelle «orthodoxie économique», il sera procédé entre autres, dès janvier prochain, à un relèvement de deux points de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui touche, rappelons-le, pratiquement tous les biens et services.

A elle seule, est-il justifié, cette disposition devrait générer une plus-value fiscale de quelque 110 milliards de dinars qui permettrait de colmater au moins quelques brèches de l’abyssal trou financier dont souffre le Trésor. Au même moment, l’Etat-providence continuera de prodiguer sur argent public pas moins de 1630 milliards de dinars, soit près de 24% de son budget global, au profit des différents soutiens et transferts sociaux qui bénéficient, pêle-mêle, à toutes les catégories sociales. Et comme il faudra faire valoir en même temps un minimum de rigueur budgétaire, en raison d’un contexte de crise, ce sera donc la dépense d’équipement — c’est-à-dire d’investissements — qui devra consentir à l’austérité au moins 28% de son budget habituel. De quoi ramollir en définitive la croissance déjà superficielle de l’économie publique, décourager celle frêle du secteur privé et faire rebondir en même temps la très angoissante courbe du chômage des jeunes. Peu de choses resteraient alors à taxer pour satisfaire l’appétit gargantuesque du budget de l’Etat, à moins d’un providentiel changement de gouvernance à décréter dès à présent.