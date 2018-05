Le sens de l’histoire

Réagissez

Depuis qu’elle a été nommée à la tête du ministère de l’Education nationale, Nouria Benghabrit n’a pas cessé d’innover pour hisser l’école algérienne à un niveau de conscience qui puisse aider l’élève à mieux appréhender les problèmes de la société et du monde.

Elle vient d’annoncer une idée merveilleuse en soi et qui fera date si elle n’est pas détournée par des politiciens ennemis des intérêts supérieurs de l’Algérie.

Elle envisage en effet d’introduire des cours d’histoire de la décennie noire. Elle a précisé ses motivations. «Le peuple algérien a souffert seul du terrorisme et l'a combattu tout seul. Il faut que nos enfants le sachent.» Il fallait bien que quelqu’un pense à transmettre aux générations futures l’histoire de cette guerre sanglante livrée par le terrorisme islamiste aux Algériens, la destruction de l’économie nationale, les traumatismes subis, et ce, surtout avec la complicité du wahhabisme.

Sortie d’une Guerre de libération de sept ans et demi et de 130 années de colonisation, l’Algérie s’était trouvée à nouveau agressée dans sa chair et dans son âme par des forces plus horribles que le colonialisme.

Comme la colonisation, comme le combat pour la Libération nationale, ce n’est que justice que d’enseigner à nos enfants les crimes perpétrés par l’islamisme pour que nul n’oublie, parce que les blessures occasionnées par cette tragédie ne s’effaceront jamais. C’est un devoir de mémoire.

Quotidiennement, en Europe, les crimes perpétrés par le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale sont rappelés chaque jour que Dieu fait par les médias et lors de conférences, sans parler de l’Holocauste qui est enseigné dans toutes les écoles du monde occidental, et ce n’est que justice qui est rendue au peuple juif. La tragédie de la Palestine et les méfaits du sionisme contre le peuple palestinien sont eux aussi enseignés dans nos écoles et cela, c’est parce que c’est l’histoire qui le veut, au-delà de la solidarité que l’on puisse manifester avec des hommes et des femmes qui luttent pour leur survie. De ce fait, la ministre de l’Education nationale, qui travaille déjà pour révolutionner l’école, est dans la logique de l’écriture de l’histoire.

Son idée, si elle venait à aboutir, sera incontestablement combattue par les forces rétrogrades qui ont parasité le pouvoir. La principale menace vient du fait qu’elle pourrait être détournée et polluée par les courtisans du système qui n’hésiteront pas, pour plaire au prince du moment, à encenser la réconciliation nationale qui a permis à des criminels de bénéficier d’une scandaleuse impunité. Comme si on pouvait occulter les faits du général Aussaresses et sa victime Larbi Ben M’hidi.

L’idée de Mme Benghabrit, si elle venait à se concrétiser, contribuera certainement à l’avenir à protéger nos enfants du virus islamiste, car ils apprendront que celui-ci est totalement incompatible avec l’islam.

Il faut s’attendre à une réaction malsaine des agents du salafisme et du wahhabisme qui y verront un risque de perdre une grande partie de leur influence sur la société.

Surtout qu’ils auront la possibilité d’agir au grand jour depuis qu’ils ont été adoubés officiellement par leur employeur, l’Arabie Saoudite.