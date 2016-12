Le prix de la paix

Réagissez

On les croise généralement sur les grands axes routiers, ces familles syriennes exilées en Algérie, la plupart du temps des femmes de tous âges portant à bout de bras des enfants et exhibant, l’air grave et digne, des pancartes sollicitant une aide des automobilistes. Un spectacle à fendre le cœur. Fière et pétrie de culture, la Syrie a été contrainte de payer au prix fort une sale guerre imposée par des fanatiques et des autocrates, une guerre effroyable qui a emporté des centaines de milliers de personnes, jeté sur les routes et les mers de l’exil des millions de jeunes et semé à tout jamais des traumatismes d’une ampleur sans précédent. Nous, Algériens, devons en tirer une leçon : ne jamais oublier nos épreuves passées et tout faire pour qu'elles ne se renouvellent plus. Deux biens doivent être chéris : la paix et la sécurité. La nation ne peut exister sans eux.

Mais autant ils sont vitaux, autant ils sont fragiles. Ils ne sont jamais acquis. L’Algérie a vécu durant la décennie 1990 sous le joug d’une bande d’illuminés qui a tenté d’imposer un projet politico-religieux d’un autre âge. Par le sang et les larmes, par la mort et la désolation, le mouvement intégriste armé a amputé au pays une partie de son histoire, comme l’a fait le colonialisme qui, 132 années durant, a tenté de rayer l’Algérie de la carte de l’humanité. Mais le pays a fini par traverser les deux épreuves et renaître, grâce au sacrifice des moudjahidine pendant le joug colonial et à la résistance démocratique durant la période du terrorisme.

Si elle n’a plus rien à craindre du côté des colonisateurs qui, de par le monde, ont fini par disparaître, en revanche l’Algérie doit toujours redouter le terrorisme à visage religieux. Des groupes terroristes sont toujours actifs dans divers endroits du pays, bien qu’ils n’aient plus le degré de nuisance des années 1990. Aux frontières sévissent des bandes armées activant soit pour leur propre compte, soit en faveur des puissantes organisations que sont Al Qaîda et Daech. Perdant du terrain en Syrie, en Irak et en Libye, les terroristes seraient tentés de choisir l’Algérie comme sanctuaire. La menace est bien réelle.

Sur un tout autre plan, la paix et la sécurité ne peuvent exister et s’ancrer durablement, si les conditions de vie des populations sont déplorables. S'il est privé de l’essentiel des libertés, s’il ne jouit pas d’un niveau de vie correct, si le désespoir est son lot quotidien, l’Algérien est alors inévitablement attiré par la violence extrême à laquelle répondent les autorités par la répression. La révolte d’Octobre 1988 est la meilleure leçon de choses. En monopolisant à outrance le jeu politique, les dirigeants actuels jouent avec le feu : les contre-pouvoirs sont réduits à leur plus simple expression, le président de la République s’octroie mandat sur mandat, l’opposition est méprisée et la liberté d’expression étouffée. Sous les coups de boutoir des appétits politiques et des forces de l’argent, les grandes institutions ont fini par perdre leur raison d’être qui est de survivre aux événements et aux hommes. Les dirigeants ne semblent pas prendre la mesure des périls planant sur le pays. Et si l’Algérie s’enfonce de nouveau dans une grave crise violente, elle ne s’en relèvera plus.