Le pillage continue

C’est du vol», a déclaré un porte-parole palestinien. Ou encore, affirmera-t-il, du vol légalisé au sujet de la toute nouvelle loi qui permet à Israël de s’emparer de centaines d’hectares de terres palestiniennes de Cisjordanie occupée. Il s’agit là de la réaction de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) toujours aussi présente dans un champ où la paix est sérieusement malmenée. Les Palestiniens ont ainsi délivré un message fort, des mots justes et sans rapport avec ces réactions pour le moins gênées, surtout que cette décision intervient quarante jours après le vote du Conseil de sécurité dénonçant la politique israélienne de colonisation des Territoires palestiniens, qualifiée d’illégale.

Un texte qui, rappelle-t-on, n’avait pas laissé le moindre espace à un quelconque positionnement en faveur d'Israël. Voilà donc la réalité israélienne que certains cherchaient constamment à mettre en avant, et qui n’est rien d’autre qu’un crime au regard des lois internationales, donc sans rapport avec cette notion de controverse que certains mettent en avant. Au nom de cette loi, des centaines d’hectares de terres palestiniennes sont spoliées. Une situation qui n’est pas nouvelle, puisqu’en vertu des lois israéliennes, des territoires entiers ont été pris à leurs propriétaires légitimes palestiniens, dans le cadre de la politique israélienne de colonisation menée depuis soixante ans, mais accélérée au lendemain de la guerre des Six Jours (juin 1967), et ce, malgré les résolutions des Nations unies fixant les frontières, comme l’a fait la résolution 242. L’OLP y voit «une entrave à la paix». Une de plus, dira-t-on, puisque la colonisation n’a jamais cessé, elle a même été intensifiée alors qu’était mis en œuvre l’Accord dit d’Oslo de 1993, le seul processus qualifié de sérieux à l’époque.

On sait ce qu’il en est advenu, et il était temps, et même impérieux que la communauté internationale puisse enfin s’exprimer et dire sa vérité. Celle qui consiste à rappeler que l'entreprise de colonisation éloigne la création d'un Etat palestinien indépendant. Le coordinateur spécial de l'ONU pour la paix, Nickolay Mladenov, l’a rappelé en tout cas en disant son inquiétude que le texte israélien ne «réduise grandement les perspectives de paix». Autant rappeler que les réactions ne manquent pas, mais Israël les a toujours ignorées. Sauf que depuis quelques années, de nombreux pays considèrent que cette situation leur pose réellement problème, soulignant que la poursuite du conflit du Proche-Orient constitue une réelle menace pour leur propre sécurité nationale. Un discours nouveau, manquant toutefois de vigueur, comme en témoignent les réactions israéliennes à son sujet, en tout cas jamais suivi d’actes susceptibles ou à même d’éliminer ce danger. En tout état de cause, beaucoup appréhendent une nouvelle Intifadha palestinienne. Plus personne ne pourra la contrôler.