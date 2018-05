Le pétrole et la géopolitique

Réagissez

En décidant le transfert de l’ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem et en retirant son pays de l’accord sur le nucléaire signé avec l’Iran, Donald Trump a plongé le Moyen-Orient dans la crise.

Une des conséquences majeures est la hausse du prix du pétrole, matière première volatile, extrêmement sensible aux bouleversements de la géopolitique – complexe – dans les grandes zones productrices. Il frôle les 80 dollars le baril et on ne sait s’il ira plus loin ou s’il rechutera. Deux des principaux pays pétroliers, l’Arabie Saoudite et l’Iran, directement concernés par la crise, se font une guerre impitoyable, directement ou par alliés interposés. Washington s’appuie sur Riyad pour aller le plus loin possible dans sa stratégie d’isolement de l’Iran.

Ce pays, qui soutient les populations yéménites houthies combattues par les Saoudiens, table sur ses capacités de résilience – qui ont fait leurs preuves – pour faire face à la coalition Arabie Saoudite – Etats-Unis. Avec les USA, ces deux pays en conflit sont les principaux producteurs d’hydrocarbures dans le monde, la Russie, quatrième, est elle-même impliquée dans la crise du Moyen-Orient par son soutien massif au régime syrien que l’Iran appuie sans réserve. La première des conséquences est le retour à l’Intifadha en Palestine, cette fois-ci à Ghaza qui a fait déferler sa population vers la frontière avec Israël réclamant son droit à la fin de l’occupation sioniste. Le bilan du massacre est lourd, plus d'une soixantaine de morts, ce qui a indigné le monde entier et paradoxalement fait réagir des communautés juives un peu partout, dénonçant l’armée israélienne et se démarquant de la politique menée par Benyamin Netanyahu.

Ciblé directement par les Etats-Unis, qui ont repris leur boycott économique et les sanctions, l’Iran devra réduire une partie de sa production pétrolière et gazière et il reviendra à l’Arabie Saoudite, sur injonction américaine, de combler le manque, mais jusqu’à un certain point, car Riyad a autant besoin que les autres pays producteurs d'un prix élevé du pétrole.

Le royaume saoudien, qui a subi lui aussi de plein fouet la chute des prix depuis 2014, est affecté par une grave crise interne, ne pouvant plus, comme avant, faire face à sa politique de répartition de la rente pétrolière et surtout couvrir ses dépenses faramineuses en matériels militaires. Aussi Riyad devra jongler entre les pressions américaines et ses besoins domestiques. Il semble que le royaume ait opté pour l’alignement total sur les exigences de Donald Trump, jouant de nouveau un rôle paralysateur au sein de la Ligue arabe. La récente réunion sur la question palestinienne de cette dernière s’est achevée sans décision majeure. Tout au plus, des menaces contre les Etats qui installeraient leur ambassade à Jérusalem.

De nouveau, les pays arabes ont mis à nu leurs divisions comme leur incapacité à décider de mesures concrètes et d’envergure contre Israël, pays qui dispose d'ambassades dans de nombreux Etats arabes. Riyad a entamé ces derniers temps un rapprochement spectaculaire avec Tel-Aviv, sacrifiant la cause palestinienne sur l’autel de sa haine envers l’Iran. Pour affaiblir Téhéran, Riyad jouera sur les prix du pétrole qu’il maintiendra à la baisse, poussant ses alliés dans la région dans cette voie. Aussi, il ne faut pas s’attendre à une envolée spectaculaire des prix, d’autant qu'il n’y aura pas de déficit sensible sur les marchés mondiaux, l’Iran pouvant écouler une bonne partie de son pétrole en Asie, peu concerné par les appels au boycott lancés par Donald Trump.

Les Etats-Unis et la Russie, eux, sont en situation de forte production. Un petit pays pétrolier comme l’Algérie ne devrait pas céder à une quelconque euphorie sur un retour à la situation antérieure et envisager des politiques dépensières. Les prix du pétrole sont versatiles et la géopolitique est aléatoire. La bonne politique est celle qui prend appui sur les ressources liées au travail.