Le pactole de l’austérité

A première vue, l’année 2017 ne s’annonce pas difficile pour tout le monde. En dépit du ton pessimiste du Premier ministre — ce qui n’est pas une habitude chez lui, il faut en convenir — de mise en garde des citoyens pour les jours qui viennent, appelant à l’austérité, le scandale vient une fois de plus des députés. Alors que tout le monde s’attendait à ce que l’exemple vienne d’en haut ne serait-ce que de manière symbolique, comme on peut le constater ailleurs où des ministres, des membres de l’Exécutif consentent volontairement à une baisse de leur rémunération et autres avantages en signe de solidarité à l’effort de tous à plus de rigueur, chez nous, les élus en fin de mandat eux ont choisi une tout autre voie.

En effet, à l’occasion du débat sur la loi de finances, ils se sont «octroyé» un pactole de près de deux milliards de dinars sur les six consacrés au budget de leur institution, de très loin supérieur à celui de plusieurs ministères, voire même celui du département du chef du gouvernement. Un pactole de départ de fin de mission pour des «élus de la nation», une «tradition» prise depuis plusieurs mandatures, mais dont la reconduction à l’issue de celui en cours et qui doit prendre fin dans le courant de l’année prochaine sonne mal en ce moment de disette. Une offense aux Algériens les plus modestes, aux bas revenus qui sont appelés à se serrer davantage la ceinture. On ne se gaussera plus de la nécessité de partager l’austérité en ces temps de vaches maigres tant que l’on ne consent pas, par exemple, à un plus haut niveau, à réduire le train de vie de l’Etat. Et comprendre, comme le disait Churchill, que la popularité d’un gouvernement ne se mesure pas à la longueur des cortèges officiels. Au-delà de cette image, c’est en fait celle qui est renvoyée à l’opinion d’une volonté d’aller vers une politique de restrictions, à commencer par le sommet qui est importante.

Malheureusement, les exemples sont légion pour prouver le contraire : des résidences d’Etat, flambant neuves et inoccupées, des équipements ostentatoires à l’utilité plus que douteuse et dont la finalité l’est tout autant sinon pour supposer fortement alimenter une corruption endémique depuis des décennies. Jusqu’au moindre frais engagé et autres défraiements de hauts responsables de l’Etat, en passant par tous les attributs liés à la fonction : voitures de service, personnels de maison, etc. Il est évident que même s'ils venaient à renoncer à tous ces avantages que l’Etat leur consent, ce n’est rien à côté des «sacrifices» demandés et imposés aux smicards et autres bas revenus. Ces derniers sont les premières victimes de la crise née de la chute drastique des revenus pétroliers du pays. A travers un geste même symbolique de renoncement aux gracieusetés de l’Etat-providence, les gouvernants lanceraient un message en direction des citoyens, à savoir que chacun est prêt à assumer sa part d’austérité.