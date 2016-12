Le Nobel outragé

Réagissez

Le massacre des populations civiles à travers le monde se banalise et la communauté internationale se contente de condamner verbalement pour avoir bonne conscience. L’extermination de toute une ethnie est en cours depuis déjà des décennies en Birmanie. Les 2 500 000 Rohingyas qui vivent dans ce pays depuis la nuit des temps sont victimes de pogroms récurrents. Leur crime ? Ils sont musulmans. C’est aujourd’hui la «minorité la plus persécutée au monde», dit l’ONU, qui avoue son impuissance. Un ethnocide qui rappelle le massacre des juifs et des Tziganes au siècle dernier par les nazis.

La persécution des Rohingyas, frappés de tous les interdits — leurs enfants n'ont pas le droit d’aller à l’école, ils pratiquent secrètement leur culte, ils ne peuvent prétendre aux soins de santé, ils portent des signes distinctifs, etc. — nous renvoie à l’époque où les juifs étaient obligés de porter l’étoile de David, ce qui permettait à Hitler de les arrêter et de les massacrer facilement. C’est la dictature militaire, au pouvoir depuis 1962, qui a déclenché une politique discriminatoire tous azimuts, soutenue pas les moines boudhistes, lesquels ont une haine viscérale pour l’islam.

Un espoir est né lorsque le parti de MmeAung San Suu Kyi a réussi à mettre fin au pouvoir militaire suite à des élections démocratiques. L’espoir était d’autant plus grand que la dame était considérée comme une icône des droits de l’homme et qu'à ce titre elle avait même reçu le prix Nobel de la paix. Elle est le leader incontesté de la Birmanie. La Constitution lui interdit d’être président de la République parce qu’elle est mariée à un étranger. C’est pour cette raison qu’elle n’est que ministre des Affaires étrangères, ce qui ne l’empêche pas de régner sur le pays. Arrivée au pouvoir, elle a vite déshonoré son prix Nobel. En effet, elle n’a pas levé le petit doigt pour faire cesser les massacres de Rohingyas et rétablir la paix. Elle a fait sien le racisme boudhiste au point qu’un jour, elle a piqué une crise d’hystérie, lorsqu’elle a su qu’une journaliste indo-britannique qui venait de l’interviewer pour le compte de la BBC était musulmane. Ainsi, Mme Aung San Suu Kyi a renié sans état d’âme son combat pour la démocratie, profitant d’une situation où les racistes en tous genres font la guerre à l’islam. Mais là où le bât blesse, c’est le silence des pays musulmans. L’Organisation de la conférence islamique (OCI), dont le siège est à Djeddah, observe un silence coupable, alors qu’elle n’hésite pas de se livrer à de la subversion à travers, entre autres, Al Qaîda et Daech pour le compte des Saoudiens, lesquels sont à l’avant-garde de la propagation du terrorisme islamique.

Heureusement qu’il y a les pays européens, ces «chrétiens voués à l’enfer», pour prendre la défense de cette minorité menacée d’extinction et pour dénoncer la barbarie du pouvoir birman.Signe que les dirigeants musulmans ne veulent pas entendre parler de gens pour peu qu’ils parlent de liberté, de dignité et de respect.