Le Monde arabe, selon Trump

Alors que la nouvelle Administration américaine a contre-attaqué mardi dernier la suspension du controversé décret du président Trump, fermant l’entrée des Etats-Unis aux citoyens de sept pays à majorité musulmane, Israël a profité du climat d’indignation suscité au niveau international pour faire un pas de plus dans l’annexion de la Cisjordanie occupée.

Dénoncée comme un crime de guerre, un vol légalisé, la nouvelle loi adoptée par le Parlement israélien n’a pas manqué de susciter la colère des Palestiniens, à l’instar de Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, qui était en déplacement à Paris et qui a parlé d’agression contre son peuple.

Face au tollé soulevé par cette nouvelle provocation israélienne, de Londres au Caire, siège de la Ligue arabe, en passant par les capitales arabes et européennes, le contraste est venu de l’expectative observée par le Département d’Etat et la Maison-Blanche, se refusant tous deux à tout commentaire.

Une absence de réaction américaine qui inquiète beaucoup de monde, à commencer par les Palestiniens eux-mêmes, et ce, à quelques jours de la visite que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, doit effectuer à Washington, plus précisément le 15 février. Inquiétude d’autant plus justifiée qu’Israël, depuis l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche, n’a plus les mains liées vis-à-vis de la question palestinienne que le gouvernement Netanyahu entend régler par l’annexion des colonies, y compris celles dites sauvages, rendant ainsi non viable l’existence d’un Etat palestinien jouissant d’une véritable continuité territoriale.

Autre sujet d’inquiétude : la volonté de transférer la capitale vers El Qods (Jérusalem), sur lequel Donald Trump laisse planer le doute laissant entrevoir la possibilité d’un quelconque assentiment vis-à-vis d’une telle éventualité. D’ailleurs, le nouvel ambassadeur qu’il a nommé en Israël, David Friedman, a déclaré qu’il avait hâte de remplir sa mission dans «la capitale éternelle, Jérusalem».

Ce qui semble retenir quelque peu M. Trump pour l’instant, c’est peut-être son pragmatisme et son sens des affaires, notamment à l’égard de certains pays arabes avec lesquels il a par le passé entretenu des relations de business, comme l’ont constaté certains observateurs à propos du dernier décret sur l’immigration qui a pris soin d’éviter de citer certains pays comme l’Arabie Saoudite, où Trump aurait, dit-on, plus d’une dizaine de sociétés, 13 dans les Emirats et deux en Egypte ; lesquels pays ne verraient sans doute pas d’un bon œil un tel transfert de la capitale de l’Etat d’Israël vers El Qods, y compris Jérusalem-Est, occupée depuis 1967 et revendiquée par les Palestiniens.

D’ailleurs, ce n’est sans doute pas sans raison que ces mêmes pays n’ont pas dénoncé cette politique discriminatoire de la nouvelle Administration américaine. D’autres, à l’instar du Qatar ou des Emirats, n’ont pas caché le désir d’investir encore davantage aux Etats-Unis où ils ont déjà des intérêts, notamment dans le secteur énergétique.