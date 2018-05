Le maître et l’élève

Réagissez

Le procédé est unique dans les annales politiques. Un gouvernement qui revoit sa copie – l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour 2018 en l’occurrence – sur injonction du président de la République avant sa présentation au Conseil des ministres ; il n’y a pas beaucoup d’exemples au monde où ce genre d’entorse au fonctionnement des institutions est fait avec une facilité aussi déconcertante et de façon aussi répétitive !

La règle admise dans les régimes démocratiques concernant le recours à la seconde lecture des lois intervient au terme du processus de maturation des lois, après la procédure de vote par le Parlement et non pas dans la phase préliminaire, à savoir à l’état fœtal du projet. Constitutionnellement, ce n’est qu’à l’issue du vote de la loi que le président de la République a la prérogative de renvoyer le texte adopté, objet de controverses, à une seconde lecture.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement est «censuré» par le président Bouteflika avant même que la loi n’atterrisse sur le bureau du Parlement. Il y a peu, le Premier ministre avait été sèchement recadré sur le dossier des privatisations par le président de la République, qui lui avait rappelé que toute décision de privatisation devrait impérativement avoir son onction.

Ce recadrage du gouvernement par Bouteflika, devenu récurrent, aurait pu s’opérer dans la discrétion pour préserver la cohésion de l’action gouvernementale, la crédibilité du gouvernement et par voie de conséquence renvoyer une image d’unité et d'homogénéité du pouvoir et de la majorité présidentielle. Cette façon de faire peu respectueuse du principe démocratique de la séparation des pouvoirs et des missions entre les institutions consacré par la Constitution appelle deux observations. La première consiste à savoir pourquoi le président Bouteflika cède-t-il à la tentation frugale de renvoyer le gouvernement à la correctionnelle ? La seconde remarque amène à s’interroger sur la place de l’Exécutif dans l’architecture institutionnelle face au pouvoir hyper-présidentiel de Bouteflika qui fait du Premier ministre un simple coordinateur et du gouvernement un cabinet sectoriel rattaché à la présidence de la République.

Et quand le casting est bien pensé, – comme c’est le cas d'Ahmed Ouyahia toujours prêt à revendiquer son soutien à Bouteflika même à ses dépens, quand son gouvernement prend des claques – la règle de l’anormalité est admise, voire sublimée et présentée comme un acte de sagesse et de mansuétude du Président. Il est vrai que dans l’histoire des institutions algériennes, en dehors du cas isolé d'Ahmed Benbitour qui avait claqué la porte du gouvernement, un Premier ministre ça ne démissionne jamais : il est froidement congédié.

On a toujours fait jouer au gouvernement le rôle de fusible pour masquer l’échec renouvelé de la gouvernance du pays. La nouveauté, cette fois-ci, c’est que non seulement le Président reconduit le chapelet de taxes introduit dans la première version du projet de loi de finances complémentaire pour 2018, mais bien plus que cela, il fait endosser au gouvernement des mesures encore plus impopulaires que celles contenues dans sa première mouture. Le risque de cette nouvelle démarche- bulldozer du Président imposée par la faillite des caisses de l’Etat est calculé. Si ça casse, c’est le gouvernement, comme d’habitude, qui paiera l’addition.