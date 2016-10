Le fusible

Réagissez

Le Fln nouvelle cuvée post-Saadani sera, à n’en point douter, une copie conforme à l’ancienne au plan doctrinal et des objectifs fixés au parti par les sphères du pouvoir. La souveraineté de la formation politique par rapport au pouvoir clamée par les dirigeants du parti est à chaque fois démentie lorsqu'il est confronté à des crises internes et géopolitiques majeures nécessitant des arbitrages de l’autorité de régulation structurée autour du cercle présidentiel. Le concept de parti-Etat, parti-pouvoir autour duquel s’est structuré le pouvoir pendant de longues années n’est pas désuet, comme on a voulu le faire accroire pour soigner la façade démocratique du régime. Le changement brutal et inattendu survenu à la tête du parti — lequel s’est opéré selon un scénario désormais classique expérimenté avec le même mode opératoire et subi avec la même infortune par les différents responsables qui se sont succédé aux commandes du Fln au cours de ces dernières années — renseigne sur le degré de proximité du parti avec le pouvoir.

Il n’y a donc rien d’étonnant que Saadani soit jeté comme une vieille guigne, lui qui aimait à se présenter comme un homme puissant, tellement puissant qu’il ne craignait pas de s’attaquer à des hommes forts du régime, à l’instar du général Toufik. Même la base et les instances dirigeantes du parti s’accommodent allègrement d’un tel fonctionnement atypique, prêtes à soutenir un Président et un programme présidentiel qui n’est pas l’émanation directe et naturelle de la volonté des militants. Il ne faudra donc pas s’attendre à de profonds changements dans les rapports du parti avec le pouvoir et l’opposition. Le Fln-démon dont le poste allait comme un gant à Amar Saadani qui l’a assumé sans autre état d’âme que celui que lui dictaient ses mentors politiques qui l’ont nommé à cette responsabilité est-il mort avec la fin de mission signifiée à ce sinistre personnage qui ne conçoit la vie politique et publique que dans les marais politiques où il se sent comme un poisson dans l’eau ? Il serait faux de croire que l’ancien secrétaire général du Fln a payé pour ses outrances verbales, pour les libertés de parole et d’action qu’il se serait données en parlant au nom du Président, du gouvernement, de l’armée, en réglant à la place du pouvoir des comptes avec l’opposition, la presse indépendante, les hommes d’affaires qui ne sont pas dans les bonnes grâces du pouvoir. Pendant toutes ces années passées au perchoir de l’Apn et ensuite à la tête du Fln, il n’avait jamais été rappelé à l’ordre et à la raison par qui de droit.

Aujourd’hui que le terrain de la succession est déminé et «pacifié» avec la «précieuse» contribution de Saadani dont le nom restera dans l’histoire comme celui qui a osé affronter le redouté ancien patron du Drs, que les «réformes» du Président, notamment la révision constitutionnelle sont passées, le personnage devenait encombrant pour le Président et l’image d’homme de paix et de la réconciliation qu’il cultive avec ce rêve tant caressé d’entrer au Panthéon des Nobel de la paix. On a fait sauter un fusible pour dédouaner et préserver le Président. Quant à voir dans le départ de Saadani les prémices d’une recomposition de la carte politique, d’une secousse tellurique de forte magnitude induisant de nouveaux rapports de forces entre les clans qui se disputent le pouvoir de succession, il n’y a qu’un pas qu’il serait hasardeux de franchir.