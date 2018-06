Le droit de massacrer

Réagissez

Jamais le lobby sioniste n’a eu autant d’influence sur la politique américaine que depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ce dernier a vendu son âme à ce lobby, parce que sa campagne électorale a été financée à 25% par Sheldon Adelson, un juif américain, appelé le «roi des casinos», qui détiendrait la 10e fortune au monde. En échange, il avait promis qu’il soutiendrait la politique d’Israël quoi qu’il se passe et quelles qu'en soient les conséquences.

Fidèles à leur promesse, les Etats-Unis viennent d’opposer leur veto au Conseil de sécurité des Nations unies à une résolution soumise par le Koweït – un des rares pays du Golfe qui ne s’est pas aligné sur les politiques de Washington et Tel-Aviv dans la région – qui demandait simplement la protection des civils palestiniens contre les agressions israéliennes.

Pour rappel, l’armée de Benyamin Netanyahu a récemment massacré environ 130 Ghazaouis désarmés et blessé 2400 autres qui manifestaient à proximité de la barrière de sécurité séparant Ghaza et Israël. Un crime qui avait scandalisé le monde entier, y compris des pays qui avaient des sympathies pour les Israéliens, à l’exception notable des Etats-Unis qui avaient soutenu que l’armée sioniste avait le droit de se défendre contre... des enfants et des femmes – les principales victimes – qui lui jetaient des pierres.

De ce fait, le vote négatif des Américains n’est pas une surprise, surtout que l’ambassadrice des Etats-Unis au Conseil de sécurité, Nikki Haley est, elle aussi, une inconditionnelle d’Israël. On lui prête l’ambition de devenir vice-présidente des Etats-Unis, pensant que Donald Trump ne terminera pas son mandat et que, de ce fait, elle lui succédera automatiquement. Pour assouvir cette ambition, elle compte surtout sur le lobby juif américain.

A l’avenir, il ne faudra plus rien attendre de la part de l’administration américaine qui s’est alignée sur les fauteurs de guerre et contre la paix et la justice. Elle a montré une hostilité inouïe à l’égard des Palestiniens, des Arabes et des musulmans en général. Les Américains l’ont prouvé lorsque, contre l’avis de tous les pays membres des Nations unies, ils ont transféré leur ambassade de Tel-Aviv à El Qods, en choisissant pour le faire, ultime provocation, la date du 14 mai, 70e anniversaire de la création d’Israël.

Trump avait promis qu’il ferait le déplacement sur les lieux à cette occasion, mais il s’est désisté à la dernière minute, la frousse sans doute. Ce même Trump, comme pour humilier encore les Arabes, avait nommé son gendre, Jared Kushner – un ami inséparable de Netanyahu et de Mohamed Ben Selmane, prince héritier d’Arabie Saoudite – comme envoyé spécial pour la paix au Proche-Orient. Une nomination pour signifier que seul le diktat israélien prévaudra dans la région.

Du coup, le locataire de la Maison-Blanche a totalement disqualifié les Etats-Unis pour tout projet de paix entre Israéliens et Palestiniens.

L’administration Trump s’est elle-même disqualifiée en soutenant à fond l’agresseur. Dans ces conditions, on ne peut pas demander aux Palestiniens, auxquels il ne leur reste que «la feuille de vigne», pour reprendre le défunt Yasser Arafat, de s’aventurer dans un processus destiné à les radier de la surface de la planète.

Le Moyen-Orient est à nouveau devenu une immense poudrière à cause de l’inconséquence d’un Trump qui ne pense qu’à sa petite personne.

Interrogé par un journaliste qui voulait savoir si le phénomène des terroristes isolés allait disparaître en Europe, un homme, présenté comme «cadre supérieur au ministère français de la Défense», a répondu : «Comment voulez-vous que cela s’arrête, quand on voit la timide réaction de la France après les massacres perpétrés par Israël à Ghaza.» En clair, les Etats-Unis et Israël alimentent le terrorisme par leur comportement et il n’est pas près de s’arrêter.