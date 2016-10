Le dilemme des maires

Réagissez

A chaque chose malheur est bon. Espérons que ce dicton s’appliquera désormais dans la gestion des affaires du pays. A moins d’un entêtement suicidaire de nos responsables, la crise économique bien installée chez nous doit changer les mentalités longtemps dépassées. A commencer par une nouvelle perception de la conduite des affaires publiques à tous les échelons de responsabilité. Il importe d’être un tant soit peu sincère dans l’action à engager en renforçant et en respectant les prérogatives des gestionnaires.

Le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales vient d’esquisser cette nouvelle vision managériale dans la comptabilité des municipalités.

Crise budgétaire oblige, il compte ainsi impliquer les maires dans l’autofinancement de leurs communes au lieu de se contenter des seuls budgets de l’Etat et de ses aides. L’intention est fort louable, mais l’administration centrale voudra-t-elle vraiment d’une réelle indépendance de ses élus locaux ? Le doute est permis tant l’ingérence de la tutelle n'est plus à démontrer comme le prouvent les brutales révocations des présidents d'APC sous différents prétextes souvent inavoués.

La fragilité de cet élu le plus proche du citoyen et de ses préoccupations s’illustre, encore de nos jours, par l'effacement de ses prérogatives au profit de la mainmise de la hiérarchie administrative. Il est presque un simple observateur dans la gestion des projets publics, la distribution des logements dans sa propre circonscription. C’est donc dans ce contexte réglementaire contraignant que le maire est invité à couper le cordon ombilical le liant au Trésor public et entreprendre, par la même, des initiatives rentables à sa commune. Toutefois, une sorte de capital social est consenti au maire pour le guider dans ses premiers pas. C'est bien la bonne intention affichée mais qui risque de s’avérer un cadeau empoisonné tant le legs en question concerne la rétrocession aux communes de la gestion des fameux 100 locaux du Président, en plus des marchés dits de proximité et un certain pourcentage sur quelques taxes perçues. Il va sans dire que ce parc immobilier a toujours été un véritable casse-tête, pour ne pas dire un fiasco, pour ses initiateurs. Réalisées dans la précipitation, ces infrastructures, souvent isolées, souffrent de l’absence de commodités essentielles tels le gaz et l'électricité. Leur distribution est aussi un inextricable imbroglio qui ne risque pas d’être clarifié de sitôt.

Au moment où il est question d’être plus proche du citoyen et plus réactive dans ses prestations, la commune risque de se perdre dans la gestion d’un sordide héritage enfanté par l’informel.

Il serait donc opportun de renforcer la mission du maire et de lui garantir ses prérogatives avant de lui laisser le soin de gérer un passif précaire dont il n’est même pas l’auteur.