Le désarroi de l’Amérique

C’est par une belle opération de com' que Barack Obama s’est éclipsé de la scène présidentielle, rééditant le show qui marqua son entrée spectaculaire à la Maison- Blanche, ajoutant cette fois-ci une grosse larme d’adieu, de regret ou de dépit.

Le premier président noir de l’histoire américaine qui, au premier jour de son intronisation, avait ému le monde entier et poussé le jury Nobel à l’honorer par anticipation, n’a pas marché sur les pas guerriers de son prédécesseur, George Bush, lequel avait précipité frontalement les Etats-Unis dans des conflits extrêmes ( Afghanistan, Irak...). Mais il a fait la guerre autrement, au nom de l’antiterrorisme, se servant des services de renseignement, aux pouvoirs illimités, de drones tueurs à large échelle, et surtout de l’arme favorite de George Bush, le Patriot Act, qui a réduit considérablement les libertés individuelles aux Etats-Unis au nom de la «sécurité».

S’il a éliminé Ben Laden, Barack Obama n’a pu empêcher l’organisation Daech de s’étendre et de semer la terreur dans le monde arabo-islamique et de frapper au cœur même de l’Europe, comme il n’a pas pu stopper la descente aux enfers de la Syrie et la poursuite de la désagrégation de l’Irak. Sa belle tentative de peser sur le conflit israélo-palestinien — le discours du Caire — a lamentablement échoué, faute d’intransigeance à l’encontre des dirigeants de Tel-Aviv et par manque de fermeté à l’égard du lobby sioniste américain. Le dossier de deux Etats, l’un palestinien, l’autre israélien, est resté dans les tiroirs.

La frilosité diplomatique d'Obama a été exploitée par Donald Trump, son successeur à partir du 20 janvier qui, pro-israélien dans le sang, envisage le transfert de l’ambassade américaine à El Qods et un soutien sans faille à la poursuite de la colonisation des Territoires palestiniens. Donald Trump prend le risque insensé de franchir une ligne rouge qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait envisagée car elle embraserait immanquablement l’ensemble du monde arabo-musulman.

En fin de compte, Barack Obama n’a été qu’une parenthèse ouverte dans l’espoir, mais fermée dans la désillusion entre Donald Trump et George Bush, ces deux derniers adeptes de la politique de la terre brûlée. Il ne partage rien avec eux et c’est ce qui fait sa grandeur. Il laisse malgré tout quelques traces, un bon compromis sur le dossier nucléaire iranien et un historique dégel des relations entre les Etats-Unis et Cuba. S’il a fortement pesé pour la résolution de la grave crise économique née des errements du système financier international, il n’a pas pu brider ou réformer ce dernier. Il a tenté d’en atténuer quelques retombées néfastes sur le peuple américain en instituant notamment une couverture médicale pour 20 millions de démunis. Un acquis que Donald Trump veut remettre en cause, persuadé que le drame actuel de l’Amérique vient des «pauvres, des Noirs, des Hispaniques et des musulmans», une «philosophie» primaire qu’il a bien vendue et qui a fini par lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche. Il a habilement surfé sur les souffrances des Américains depuis l’invasion de l’Irak, les attentats du 11 Septembre et les effets ravageurs de la crise du système bancaire sur leur niveau de vie.

Déboussolé, le peuple américain a fini par verser dans le fatalisme, au grand bénéfice du tout-puissant Complexe militaro-industriel, des différents lobbys d’affaires et de politiciens aventuriers et guerriers, dont Donald Trump est la caricature la plus grossière. La victoire électorale de ce dernier signe la fin d’une Amérique libre, ouverte, plurielle et tolérante. Mais pour un temps seulement, car les Etats-Unis sont malgré tout protégés par une profonde culture démocratique, ancrée depuis des siècles, qui finit toujours par freiner les folies des hommes.