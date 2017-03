Le danger libyen

Réagissez

C’est plutôt rare, mais les militaires n’hésitent plus à intervenir sur un champ qui, dit-on, n’est pas le leur. C’est celui de la politique, sauf que parfois de telles interventions se caractérisent par leur opportunité et appuient ceux qui ont pour mission d’aller vers l’opinion publique. C’est sous cet angle que doit être considérée la récente déclaration du chef de l’Africom (Commandement militaire américain pour l’Afrique), selon laquelle l’instabilité en Libye constituait à court terme «la menace la plus significative» pour les intérêts des Etats-Unis et leurs alliés sur le continent. C’est bien la première fois que le conflit libyen est évoqué sous cet angle, tandis que la description qui en est faite et qui sert de base à cette analyse est déjà connue et même depuis longtemps. Une autre boîte de Pandore, une formule déjà utilisée en 2003, lors de la guerre lancée contre l’Irak.

«Qui la refermera ?» déclarait alors cet homme politique, auteur avisé de cette formule, puisque ce pays est devenu le terrain de guerres multiples. La même question se pose pour la Libye, où, selon l’analyse de l’officier américain, «la multiplication des milices et les fractures entre les factions de l'Est et de l'Ouest ont exacerbé la situation sécuritaire» en Libye, avec pour conséquence sinon le risque de s’étendre en allant bien au-delà des frontières de ce pays et de constituer une menace pour la Tunisie et l’Egypte et la région du Maghreb en général. C’est déjà le cas avec le pillage des arsenaux libyens, que l’on disait objet de toutes les convoitises, car bien pourvus du temps de l’ancien régime de Mouamar El Gueddafi.

Voilà donc ce qui tient lieu de réalité, bien amère il faut bien en convenir, avec toutes ces armes qui circulent dans toute la région, et qui servent aux multiples milices libyennes et groupes armés de cette partie du continent. Une situation qui suscite l’inquiétude depuis à vrai dire bien longtemps, sauf que parfois le danger, dont il est de plus en plus question, n’a pas été appréhendé à sa juste mesure. Des Etats de la région en ont bien parlé, mais leur voix a été étouffée par des approches plutôt surprenantes, le temps mais surtout la réalité des faits, les frappant d’obsolescence. C’est pourquoi il faut prendre le propos de cet officier pour ce qu’il est, même s’il n’a pas vocation à se montrer rassurant. Ce n’est en aucun cas son rôle, et c’est tant mieux, dira-t-on alors.

C’est au contraire une véritable sonnette d’alarme qu’il s’emploie à tirer en situant clairement le danger auquel il fait référence, mais aussi les moyens à mettre en œuvre pour y mettre fin. Une approche éminemment sinon strictement politique, comme l’envisage depuis longtemps l’Algérie, et à laquelle d’ailleurs elle s’y emploie. Il a ainsi estimé que la stabilité en Libye «est une proposition à long terme qui exige une patience stratégique, alors que le Gouvernement d’union nationale (GNA) se forme et se développe». Ou encore pour être plus précis : «Nous devons maintenir la pression sur Daech, et ce, en parallèle avec les efforts menés en Libye pour progresser dans la réconciliation politique.» Le message est clair.