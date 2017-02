Réagissez

Un homme politique français vient de provoquer une espèce de rupture avec une approche de l’histoire de son pays jusque-là abordée autrement par tous ceux qui y ont fait une incursion de quelque manière que ce soit. Il s’agit de la colonisation qu'Emmanuel Macron a qualifiée de crime. Très exactement comme l’avaient fait quelques historiens mais dont, cependant, la voix a été tout simplement étouffée, d’autres versions étant alors, et jusqu’à nos jours, privilégiées. Comme celle qui consiste à parler des crimes de la colonisation, laissant comprendre qu’il n’y avait pas que cela, la nuance étant là bien réelle, mais inutile pour ceux qui restent attachés à la vérité historique et qui s’empressent de dire, sinon de rappeler ce qu’est la colonisation. C’est tout simplement la négation de l’autre, avec sa totale soumission, et la dilapidation de son identité et de ses biens.

C’est en vertu de cette règle non écrite que des empires coloniaux se sont constitués, avant même le Congrès de Berlin de 1882 consacré au partage de l’Afrique. «La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes», a ainsi déclaré le candidat à l’élection présidentielle française du 7 mai prochain, à une chaîne de télévision algérienne. M. Macron marque donc une véritable rupture, et celle-ci est plutôt mal acceptée, sinon fermement rejetée par certains milieux politiques. Contexte oblige, ceux-ci s’empressent de mettre tout cela sur le compte de la campagne électorale, laissant donc entendre que tous les coups seraient permis.

A ce point, alors même qu’une telle question n’y avait jamais figuré auparavant ? A l’inverse des historiens et chercheurs dont la voix a été rendue inaudible, les positions qu’ils défendaient n’étant pas toujours tolérées et prises pour ce qu’elles sont, M. Macron a en quelque sorte brisé un tabou, ne suscitant en tout état de cause pas la moindre indifférence, si l’on en juge par les réactions que ses propos ont suscitées. Sauf que certains se servent de la campagne électorale pour en relativiser l’impact et même l’opportunité d’une telle déclaration. L’on parle même de «soucis électoraux». Et pourtant, il en est qui veulent rompre avec une certaine approche pour aller de l’avant. Pour ceux-là, il est hors de question de nier son propre passé. Des dirigeants à travers le monde ont pu le faire pour certaines questions. Ils ont ainsi «soldé le passé» de leur pays, disait-on d’eux. Une question de vérité qui annihilera et frappera de dérision toutes les formes de falsification de cette même histoire. Pour cela, il suffit d’un mot, et pas un de trop.