Le coût de l’austérité

Médicaments, carburants, services administratifs, automobile, loyers, tabacs... les prix de divers biens et services — quasiment tous — vont se renchérir très significativement dès le mois de janvier prochain. Ayant désormais accompli ses formalités d’adoption à l’APN, le texte de la loi de finances 2017 va ainsi installer, sans doute durablement, une politique graduelle mais de plus en plus sévère de rigueur budgétaire et d’austérité. Rien de nouveau en fait sous le soleil ! Les pouvoirs publics ne font en effet que réagir, très «épidermiquement», à la fatalité prévisible et connue de tous de la volatilité de la rente qui, jusqu’à il y a deux ans, nourrissait, à elle seule, action économique de l’Etat et «cohésion» sociale et politique du pays.

Et comme de coutume, point de vision ou de stratégie claire et de long terme. Que des réactions tardives et des mesures d’urgence, dictées davantage par la panique et l’impuissance que par une quelconque rationalité clairvoyante.

De fait, l’objet premier de la désormais actuelle politique d’austérité que le gouvernement compte installer sur une trajectoire pluriannuelle n’est autre que de trouver rapidement des substituts aux ressources de la fiscalité pétrolière qui, jusqu’ à un passé récent, permettaient de maquiller le gros des déséquilibres budgétaires. L’objectif est d’ailleurs clairement énoncé dans le texte portant budget pour 2017. A travers une armada de nouvelles mesures fiscales et de taxes, généralement récupérables à la source – dont surtout celles grevant les valeurs ajoutées – il est ainsi question de combler au plus vite, à travers les impôts ordinaires, un immense trou de 30% attendu pour l’année prochaine sur les recettes de la fiscalité pétrolière.

Si de telles remèdes à la crise, conçus à base de fortes taxations de la consommation et de sévères cures d’austérité, sont aujourd’hui monnaie courante à travers le monde, il n’en demeure pas moins que leur portée et leur efficacité économique sont de plus en plus controversées. Y compris même au sein des officines de Bretton Woods (Fmi et Banque mondiale) où des voix s’élèvent désormais pour au moins faire douter de l’aspect dogmatique des ajustements brutaux et du «tout-austérité». Des dogmes que l’exemple grec remet chaque jour en cause, eu égard à leurs ravages sociaux sans commune mesure avec leur contribution au redressement de l’économie. Et dans le cas de l’Algérie, la rigueur et l’austérité paraissent n’être au final qu’une solution d’urgence, une sorte de plan budgétaire Orsec, pour amorcer un simple recyclage de la rente pétrolière avant que celle-ci n’atteigne le stade final de son tarissement. Il est par conséquent fort à craindre que cette nouvelle politique n’aboutisse, in fine, qu’à de dangereux pics d’inflation qui ne manqueraient pas d’étouffer consommation, production et emploi. Un risque majeur, en somme, pour une société où le chômage des jeunes atteint déjà des sommets.