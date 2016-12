Le chaos à nos portes

Réagissez

Cette fin d’année est marquée par des situations de crise dans plusieurs pays arabes : Irak, Syrie, Yémen et, plus près de nous, le chaos en Libye. Ce dernier est des plus préoccupants. Non seulement parce que depuis la chute de l’ancien régime, le pays peine à retrouver une unité nationale suite à l’effondrement de l’Etat libyen et la confusion qui en a résulté ; mais surtout par la situation sécuritaire qui prévaut et qui a plongé la Libye dans l’anarchie la plus totale, mise en coupe réglée par l’action dévastatrice des milices et des groupes terroristes depuis 2012.

Tant et si bien qu’aujourd’hui, le gouvernement d’union nationale dirigé par Fayez El Sarraj, établi à Tripoli et reconnu par une bonne partie de la communauté internationale, s’efforce de rétablir le contrôle sur l’ensemble du territoire libyen, quoique contesté à l’est du pays, plus exactement dans la région de Benghazi, où le maréchal Haftar a établi une autorité. Le chef du gouvernement vient d’annoncer, il y a 48 heures de manière officielle, la libération de la ville de Syrte qui était aux mains des terroristes de Daech depuis juin 2015. Il a, pour l’occasion, rendu hommage aux forces loyales de M. Haftar qui mènent depuis deux ans une guerre contre les groupes djihadistes. Ce dernier se trouvait à Alger, où il a rencontré des responsables algériens des Affaires étrangères et de la sécurité.

Aujourd’hui, sans doute plus qu’auparavant, Alger se soucie, après 5 années de confusion, d’anarchie dans ce pays voisin, de la situation sécuritaire qui y règne et appelle à une solution politique à la crise, à l’image des propos du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, insistant sur le rôle des pays voisins qui «pourraient collectivement être des parties de la solution». L’Algérie entend donc jouer un rôle dans la recherche d'une solution, aux côtés des autres pays voisins de la Libye et des principales parties prenantes à la crise interne dans cet Etat. Une manière sans doute de se démarquer et surtout de pointer du doigt les méfaits de l’ingérence des puissances occidentales, de certains pays arabes, à l’instar du Qatar, et leur responsabilité dans le chaos libyen à partir de 2011.

La diplomatie algérienne sera-t-elle en mesure de faire entendre raison aux uns et aux autres ? L’avenir nous le dira, probablement avant la fin de l’année. D’autant que le temps joue contre la stabilité et la sécurité de l’ensemble de la région du Maghreb, notamment depuis la chute de Syrte et le reflux des terroristes de Daech, mis en déroute, vers d’autres contrées, notamment les régions du Sahara et du Sahel. D’ores et déjà, on signale, à partir de l’Europe, la reprise du trafic d’armes en direction de la Libye et dans lesquels sont impliquées des sociétés basées aux Etats-Unis, aux Emirats arabes unis et au Niger. Tout cela sur fond de rivalités autour d’enjeux énergétiques et de reconstruction du pays, impliquant bien sûr les puissances occidentales.