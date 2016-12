La vérité sur Mohamed Tamalt

Réagissez

L’invraissemblable fracas des pétards — signe que la mafia qui les importe et les commercialise est éclatante de santé — a emporté la triste nouvelle du décès du journaliste Mohamed Tamalt. Pour se dédouaner de toute responsabilité, les autorités politiques et judiciaires ont préféré se réfugier dans le monde du silence, laissant dire, ça et là, pour soulager quelque peu une conscience troublée , que Mohamed Tamalt l’avait «cherché», qu il n’avait pas à se mettre en grève de la faim alors qu’il était diabétique et surtout ne pas s’en prendre dans ses écrits avec «virulence» et «excès» au président de la république . Jusqu'à hier n’a pas été décidé ce minimum du minimum qu’est l’ouverture d’une commission d’enquête sur cette affaire troublante qui ne peut être reléguée au chapitre des faits divers. Poursuivi et condamné pour ses écrits, Mohamed Tamalt n’était pas terroriste ou chef d’une bande d’assassins.

Il relevait du délit d’opinion et selon les textes, ce qui devait lui être appliqué était le civil et non le pénal : il n’avait pas à être mis en prison. Par ailleurs, la détention de Mohamed Tamalt a été maintenue alors qu’il entrait dans une phase de détresse du fait de la grève de la faim qu’il menait en protestation de sa condamnation. Il était diabétique, maladie où le pronostique vital est vite engagé. Son décès était pratiquement inévitable. Fait aggravant, il présentait des points de souture à la tête, ce qui pouvait penser qu’il a été maltraité. Seule donc une commission d’enquête peut faire éclater toute la vérité, à condition qu’elle soit transparente et composée d’experts indépendants. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, ce genre d’initiative ne sert à rien, seulement à «noyer» l’affaire ou carrément aboutir à un rapport qui dédouane les autorités de leurs responsabilités. Il y a en a eu tant dans le passé. Si le silence persiste , alors le signal sera désastreux pour l’exercice de la liberté d’expression en Algérie, en premier pour le monde de la presse auquel on fait miroiter depuis quelque temps la possibilité de travailler sans l’épée de Damocles de l’emprisonnement pour des opinions exprimées.

Le ministère de la Communication ne peut gommer le fait que Mohamed Tamalt était avant tout journaliste, qu’il a été incarcéré pour délit d’opinion et qu’il en est décédé. L’outrage à chef d’Etat ne peut justifier ce sort tragique qui marquera la presse à tout jamais. Elle remet sur le tapis le sempiternel débat sur la notion d’outrage dont foisonne la législation algérienne, au seul bénéfice du monde politique dirigeant. Quant au ministère de la justice, au cœur du problème, il est tenu de prendre des mesures conservatoires en attendant les résultats de cette commission d’enquête qui s’impose. D’ors et déjà il devra en tirer une leçon : la justice ne peut plus continuer à fonctionner avec des méthodes d’un âge révolu : des magistrats aux ordres, des conditions de détention deshumanisantes, une justice a deux vitesses… des tares persistante depuis l’indépendance et que vient de dénoncer , avec force détails, l’avocat Aït Larbi Mokrane dans son ouvrage « la justice et le palais ».